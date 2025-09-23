FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.





El ente persecutor solicitó multas para las empresas por 62.406 UTA, lo equivale a cerca de US$ 54 millones. En tanto, para los ejecutivos responsables pidió un castigo económico de 511 UTA, esto es, casi US$ 445 mil.

​



Según el relato de la Fiscalía, los representantes de estas compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de centolla.

​



Las empresas involucradas son Elaboradora de Alimentos Porvenir (Eldap), International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.





"Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos", detalló la FNE en un comunicado.

​



La entidad liderada por Jorge Grunberg agregó "como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores".

​



Asimismo, argumentó que la práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de Magallanes, que recibieron menores pagos en comparación a los que hubiesen percibido en un mercado competitivo.





“Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”, declaró el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

​



Delación compensada

​



La investigación de la FNE comenzó en julio de 2020, luego de una denuncia. En 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a una de las empresas, Bakkavör -y a tres de sus ejecutivos-, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en la colusión.





La FNE destacó que también se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, en Tierra del Fuego.

​



"Lo anterior, sumado a las declaraciones prestadas por ejecutivos de las requeridas ante la FNE, en las cuales reconocieron los contactos con sus competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de la centolla, permitió obtener contundente evidencia que acredita la conducta colusoria acusada en la presentación ante el TDLC", destacó la Fiscalía.

​



Vale decir que una de las compañías acusadas, Eldap, en 2023 (posterior a los hechos acusados por la Fiscalía) pasó a ser controlada por Orizon, la pesquera de Empresas Copec. La matriz del jurel San José -que forma parte de Nutrisco, el brazo alimentario del holding del Grupo Angelini-, se quedó ese año con el 70% de esta firma, como parte de la operación en la que adquirió Fiordosur, que además de centolla produce bacalao, jaiba, salmón y erizos. El ejecutivo de Eldap que según la FNE participó en la colusión, Ricardo Anguiano, abandonó la empresa a fines de 2024.

​



Al respecto, Nutrisco emitió una declaración pública en la que señaló: "El requerimiento de la FNE se refiere a hechos eventualmente acaecidos hasta el 2021, previo al ingreso de nuestra compañía a la propiedad del Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. concretada a fines de 2023. Entendemos la importancia de esclarecer el caso, por lo que hemos estado disponibles a colaborar en todas las diligencias que la autoridad ha requerido".

​



Fuente: df.cl

​

