Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de septiembre de 2025

SEREMITT DA A CONOCER AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS DE LAS LÍNEAS 8 Y VH EN EL BARRIO SUR Y ENTREGA BALANCE DE PAGO ELECTRÓNICO DEL TRANSPORTE MAYOR

​A pesar del frío las y los vecinos del Barrio Sur acompañaron al seremi de Transporte y Telecomunicaciones Alejandro Goich para anunciar la extensión de los recorridos de las micros 8 y VH, que se materializó este 1 de septiembre.

AMPLIAN RECORRIDO L8 Y VH_3

​“Nos sirve de mucho a todos los vecinos, sobre todo a los que tenemos que ir al hospital y para los estudiantes. En algún momento pensamos que no iba a pasar, pero gracias a Dios se concretó”, señaló Ingris Soto, presidenta de la Junta de Vecinos N°57 "Unión y Esperanza Sector Sur" al anunciar la extensión de los recorridos de las micros 8 y VH, que se materializó este 1 de septiembre.

La dirigente vecinal comentó que iniciaron las gestiones con el envío de una carta a la seremitt, “la que fue acogida por el seremi Alejandro Goich que es una persona con la que se puede hablar, con quien tomamos acuerdos en un acta y se pudo dialogar. Y la promesa fue cumplida”, añadió. Estas gestiones se realizaron con los integrantes de las juntas de vecinos: “Pueblos Originarios”, “Valle Bicentenario” y “Agrupación Monte Aymond”.

Por su parte el secretario regional indicó que esta “es una medida que se toma pensando en las peticiones de las y los vecinos y siempre con la intención de brindar un mejor servicio”. Entre los vecinos beneficiados se encuentran los habitantes de los condominios Monte Sarmiento, Monte Fenton, Monte Aymond y Monte Tarn.

El servicio VH iniciaba y terminaba en calle Dalcahue con avenida Pueblo Unidos. A contar del 01/09 se extendió hasta Manuel Rodríguez con calle Dalcahue, lo que significa 400 metros más por sentido. El recorrido actual recorre desde el fin de la calle Manuel Rodríguez – Dalcahue hasta av. Pueblos Unidos continuando por calle Patagonia con su recorrido habitual.

Por su parte, el servicio 8 iniciaba y terminaba en Dalcahue con Canal de Chacao. A contra del 01/09 se extendió su inicio y termino a la intersección de Manuel Rodríguez con calle Dalcahue, lo que significa una extensión de aproximadamente 1,1 kilómetros por sentido. El recorrido actual recorre desde el fin de la calle Manuel Rodríguez – Dalcahue hasta av. Ancud continuando con su recorrido habitual.

Balance pago electrónico

Goich aprovechó la instancia para dar a conocer el balance del primer mes de la implementación del pago electrónico del pasaje del transporte mayor, calificando los resultados de positivos. Desde que comenzó el recaudo electrónico en las micros, “se han pagado cerca de 79 mil pasajes con tarjetas, siendo las personas mayores el segundo grupo de uso de tarjeta para el pago”, señaló, agregando que esto representa el 30% de las transacciones totales de pago de pasajes que se realizaron en el mes.

Del total de pasajes pagados por esta vía, 39.188 fueron con tarjeta público general y 27.247 con tarjeta persona mayor, siendo sólo 12.514 los pasajes pagados por estudiantes con su TNE.

Al ser consultado por denuncias que hayan llegado a causa de algunos inconvenientes generados en el proceso de pago, Goich informó que no han llegado reclamos formales a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS). Agregó que cualquier problema pueden acercarse al Centro de Atención de Usuarios para que les apoyen en la solución de cualquier inconveniente que se les presente.

El llamado es continuar adquiriendo la tarjeta Punta Arenas Conectado para realizar con tiempo esta transición y llegar al fin de la marcha blanca con las y los usuarios del transporte con su tarjeta lista para pagar el pasaje. Recordó que el CAU pueden hacer consultas, comprar y recargar tarjetas, así como en otros 83 comercios en toda la ciudad.

bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

COMENZÓ LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA FERIA DE RECICLAJE ECO - PUQ 2025

Leer Más

​El evento, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Comisión de Cambio Climático, se llevará a cabo desde este martes hasta el miércoles en la Sala Zona Austral.

​El evento, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Comisión de Cambio Climático, se llevará a cabo desde este martes hasta el miércoles en la Sala Zona Austral.

FR 6
nuestrospodcast
EXPO CDA ARELLANO INFRAESTRUCTURAS FACH EN CCHC MAGALLANES 1

FACH EXPONE PROYECCIONES DE OBRAS EN MAGALLANES E INVITA A EMPRESAS A SUMARSE A FUTUROS PROYECTOS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
EXPO CDA ARELLANO INFRAESTRUCTURAS FACH EN CCHC MAGALLANES 1

FACH EXPONE PROYECCIONES DE OBRAS EN MAGALLANES E INVITA A EMPRESAS A SUMARSE A FUTUROS PROYECTOS

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
core01092025

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Seminario Impacto 360 - Agosto 2025 (11)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)