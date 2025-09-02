TURISMO BINACIONAL: TABSA OFRECERÁ DESCUENTOS EN VIAJES A PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA CON LA NUEVA TARJETA DE INTEGRACIÓN AUSTRAL

Un 40% de descuento en los pasajes y la posibilidad de que dos niños viajen sin costo forman parte de los beneficios que los usuarios de la nueva Tarjeta de Integración Austral (IA) podrán disfrutar en la excursión a la pingüinera de Isla Magdalena, uno de los destinos más visitados de la Patagonia chilena.

La iniciativa, impulsada por las municipalidades de Punta Arenas y Río Gallegos, entrará en vigor el próximo 9 de septiembre y busca fortalecer la integración regional, promoviendo el turismo y el desarrollo de las economías locales.

El alcalde Claudio Radonich destacó que la Tarjeta de Integración Austral permitirá que los visitantes argentinos "se queden, que alojen acá, que vayan a comer, que disfruten de nuestros paisajes y que esto entregue un valor agregado a nuestros negocios y emprendedores locales".

En esta primera etapa, el programa reúne a empresas ligadas directamente al turismo, como hoteles, hostales, restaurantes, operadores de tours y servicios de entretención.

Por su parte, Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, resaltó el rol de la compañía en esta alianza. "Estamos muy felices de formar parte de esta atractiva iniciativa entre Río Gallegos y Punta Arenas, ofreciendo el mismo beneficio de la Tarjeta Punta Arenas: un 40% de descuento más dos niños gratis para viajar a Isla Magdalena. Esta es una gran oportunidad para incentivar que los turistas argentinos pernocten en la ciudad y disfruten de todos sus atractivos", destacó el ejecutivo.

Con esta incorporación, TABSA refuerza su compromiso con el desarrollo turístico de la región.

