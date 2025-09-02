Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

TURISMO BINACIONAL: TABSA OFRECERÁ DESCUENTOS EN VIAJES A PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA CON LA NUEVA TARJETA DE INTEGRACIÓN AUSTRAL

​En esta primera etapa, el programa reúne a empresas ligadas directamente al turismo, como hoteles, hostales, restaurantes, operadores de tours y servicios de entretención.

tarjeta_Integracion_Austral
Un 40% de descuento en los pasajes y la posibilidad de que dos niños viajen sin costo forman parte de los beneficios que los usuarios de la nueva Tarjeta de Integración Austral (IA) podrán disfrutar en la excursión a la pingüinera de Isla Magdalena, uno de los destinos más visitados de la Patagonia chilena.

La iniciativa, impulsada por las municipalidades de Punta Arenas y Río Gallegos, entrará en vigor el próximo 9 de septiembre y busca fortalecer la integración regional, promoviendo el turismo y el desarrollo de las economías locales.
El alcalde Claudio Radonich destacó que la Tarjeta de Integración Austral permitirá que los visitantes argentinos "se queden, que alojen acá, que vayan a comer, que disfruten de nuestros paisajes y que esto entregue un valor agregado a nuestros negocios y emprendedores locales".

En esta primera etapa, el programa reúne a empresas ligadas directamente al turismo, como hoteles, hostales, restaurantes, operadores de tours y servicios de entretención.

Por su parte, Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, resaltó el rol de la compañía en esta alianza. "Estamos muy felices de formar parte de esta atractiva iniciativa entre Río Gallegos y Punta Arenas, ofreciendo el mismo beneficio de la Tarjeta Punta Arenas: un 40% de descuento más dos niños gratis para viajar a Isla Magdalena. Esta es una gran oportunidad para incentivar que los turistas argentinos pernocten en la ciudad y disfruten de todos sus atractivos", destacó el ejecutivo.

Con esta incorporación, TABSA refuerza su compromiso con el desarrollo turístico de la región.


TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

ethanguon

ETHAN GUO LOGRA DEJAR LA ANTÁRTICA TRAS POLÉMICO VIAJE QUE LE HIZO PAGAR MULTA: LLEGARÁ A PUNTA ARENAS

ethanguon

ETHAN GUO LOGRA DEJAR LA ANTÁRTICA TRAS POLÉMICO VIAJE QUE LE HIZO PAGAR MULTA: LLEGARÁ A PUNTA ARENAS

troteporvenir

PORVENIR VIVIÓ CON ENTUSIASMO LA JORNADA DE TROTE FAMILIAR “CORRE CON FORREST”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

AMPLIO APOYO A PLAN DE ACCIÓN REGIONAL INTERSECTORIAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

