TARJETA PUNTA ARENAS FORTALECE CONVENIO DE SALUD CON CLÍNICA AMANCAY

En una actividad realizada la mañana de este miércoles en las dependencias de la Clínica Amancay, la Municipalidad de Punta Arenas reforzó el convenio vigente desde octubre de 2023 con dicho centro de salud, el cual entrega beneficios preferenciales de hasta un 50% de descuento a los vecinos que poseen la Tarjeta Punta Arenas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios de salud, ofreciendo un 30% de descuento en consultas nutricionales, un 25% en atención psicológica con el psicólogo Marcelo Maureira, un 50% de descuento en la primera consulta psicológica y un 15% en sesiones sucesivas con el psicólogo Enrique Puebla. Además, ofrece un 50% de descuento en evaluación dental y un 15% en tratamientos integrales de odontopediatría.

La encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, destacó que actualmente existen 200 convenios activos y que se han entregado más de 45 mil tarjetas desde su creación. Asimismo, recordó que este centro cuenta con diversos servicios profesionales a disposición de los vecinos.





"Este centro médico tiene además otras áreas con distintas coberturas. Por lo tanto, es importante destacar que partimos con una nutricionista y hoy ya contamos con dos psicólogos y una dentista. Es súper importante que todo se concentre en un mismo espacio", señaló Manzo.

Por su parte, Patricia Vera, fundadora de Clínica Amancay y nutricionista, recalcó el crecimiento que ha tenido el centro en cobertura y servicios desde su adhesión al programa. "Hemos tenido muy buena acogida por parte de la comunidad, y cada vez hemos brindado más servicios para ustedes. Clínica Amancay está presente en Punta Arenas desde 2013, y actualmente contamos con un mayor número de profesionales. Ofrecemos atención psicológica, dental y nutricional. Además, contamos con matrona y médico general. Es decir, brindamos varios servicios a la comunidad gracias a este convenio", explicó.

Al finalizar, Vera informó que próximamente se sumarán nuevos profesionales al convenio con la Tarjeta Punta Arenas, por lo que llamó a los pacientes a estar atentos a las redes sociales del establecimiento de salud.

Los vecinos interesados en acceder a este y otros beneficios pueden solicitar su Tarjeta Punta Arenas en Independencia 840, en horario de 8:15 a 13:00 horas, o de manera digital a través del sitio web www.puntaarenas.cl o en la AppArenas.

​

