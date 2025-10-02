SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES CONFIRMA QUE EL 1 DE NOVIEMBRE SERÁ EL FIN DEL EFECTIVO EN BUSES DE PUNTA ARENAS

​Tras dos meses de marcha blanca, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Goich, anunció que octubre será el último mes en el que se aceptará efectivo en los buses de Punta Arenas, ya que a partir de noviembre comenzará el pago 100% electrónico.



Hasta la fecha 13.813 las personas ya cuentan con su tarjeta Punta Arenas Conectado, de las cuales 6.932 son de Persona Mayor, la que permite a mayores de 60 años acceder a la rebaja tarifaria del pasaje. De ellas, 3.107 fueron entregadas de manera gratuita en operativos realizados en juntas de vecinos, centros de salud familiar y comunitarios, en actividades realizadas con apoyo de Senama, de la seremi de Gobierno, Senadis, las dos uniones comunales de juntas de vecinos y la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM.



“Este mes comienza la cuenta regresiva, por eso reforzaremos la campaña comunicacional con anuncios en radio, televisión y redes sociales, llamando a las y los usuarios del transporte a que adquieran su tarjeta, la carguen periódicamente y a que apoyen la difusión de la información para que lleguemos sin problemas al día en que desaparecerá el sencillo de las micros, es decir, el 1 de noviembre”.



Asimismo, la autoridad regional aseguró que continuarán con los operativos de entrega de tarjetas que les fueron dispuestas en la licitación, hasta agotar stock. Por su parte, Bipay, en colaboración con Junaeb, seguirá con los operativos de verificación de chip de las TNE, para evitar inconvenientes después del 1 de noviembre.



Cabe destacar que las personas pueden adquirir su tarjeta para Público General o Persona Mayor en el Centro de Atención a Usuarios, ubicado en la galería Roca, y los estudiantes pueden acercarse a las oficinas de Junaeb para confirmar el estado del chip de su TNE.

















