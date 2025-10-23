CONVERSANDO CON CRISTINA: "SER MAYOR ES UNA DECISIÓN PARA VIVIR LA VIDA"

En una nueva edición del programa Conversando con Cristina, la conductora Cristina compartió una inspiradora conversación con su amiga Auristela Godoy, en el marco del Mes del Adulto Mayor.

Durante el diálogo, ambas reflexionaron sobre las distintas etapas de la vida y los prejuicios que muchas veces se asocian al envejecimiento. Con humor y sinceridad, Auristela destacó una frase que marcó la conversación:

“Ser viejo es ser flojo. El término correcto es ser mayor, porque ahí eliges vivir la etapa a full.”

A partir de esta idea, las amigas abordaron la importancia de mantenerse activos, positivos y con ganas de seguir aprendiendo, recordando que envejecer no significa detenerse, sino vivir con una nueva mirada. “Es una decisión —dijo Auristela— no quedarse en el hogar, sino salir adelante, participar, disfrutar y compartir con otros.”

La conversación estuvo llena de anécdotas, risas y mensajes que invitan a valorar la experiencia y la sabiduría de las personas mayores, reforzando la idea de que cada etapa de la vida tiene su propio brillo, siempre que se elija vivirla con energía y propósito.

De esta manera, Conversando con Cristina continúa siendo un espacio donde las historias, las emociones y los valores se encuentran, entregando contenido que inspira y conecta con la comunidad magallánica.







