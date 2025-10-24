Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS 2025: SE REALIZARÁN MÁS DE 25 ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS

​La programación se encuentra disponible en: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/magallanes ​

DPR_2025 (2)
Este miércoles se dio a conocer la programación de la edición 2025 del Día Regional de los Patrimonios. En la actividad, encabezada por el seremi de Gobierno, Andro Mimica, y el director regional del Serpat, Pablo Quercia, participaron representantes de algunas entidades participantes tales como Municipalidad de Punta Arenas, Pabellón Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun y Nodo Ciencia Antártica.

Junto con destacar la realización de casi 30 actividades en seis comunas (Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, Punta Arenas, San Gregorio y Torres del Paine) de las cuatro provincias de la región, las autoridades invitaron a la comunidad a participar en una atractiva programación impulsada por más de 20 organizaciones.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que "esta es la única región de Chile que realiza su propio Día de los Patrimonios, celebrando el aniversario regional en esta fiesta cultural, que probablemente sea la más importante para nosotros, invitándonos a poder ejercer nuestro rol en la cultura. Es importante que estos espacios sean visitados por la ciudadanía, como sitios de reencuentro para las familias. Mientras más adultos mayores y niños visiten estos lugares, se irán generando nuevas alternativas de actividades para potenciar nuestra historia y cultura".

El Día Regional de los Patrimonios es una instancia impulsada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que celebra la diversidad cultural, natural y social de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta jornada busca reconocer y visibilizar los esfuerzos de instituciones, comunidades y personas que trabajan por la protección y difusión del patrimonio regional. Las actividades invitan a redescubrir la identidad y fortalecer los lazos comunitarios en torno a la memoria, la creación y el territorio.

La programación se encuentra disponible en: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/magallanes


Coordinacion_Regional_Bibliotecas_Publicas

EQUIPO SERPAT MAGALLANES ABORDÓ RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

Leer Más

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

picuyozgcenap
nuestrospodcast
MC 1

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
inach-charlafake1

INACH SE SUMA AL DÍA DE LOS PATRIMONIOS REGIONALES CON CHARLA SOBRE MITOS Y VERDADES DE LA ANTÁRTICA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Proyecto-HNH-Energia-768x432

IMPACTO A LAGARTIJAS Y RUIDO SUBMARINO: LAS NUEVAS EXIGENCIAS AL MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
RRSS_COSOC_20_102

SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL CONVOCA A LA CONFORMACIÓN DE SU PRIMER CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909