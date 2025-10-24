DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS 2025: SE REALIZARÁN MÁS DE 25 ACTIVIDADES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Este miércoles se dio a conocer la programación de la edición 2025 del Día Regional de los Patrimonios. En la actividad, encabezada por el seremi de Gobierno, Andro Mimica, y el director regional del Serpat, Pablo Quercia, participaron representantes de algunas entidades participantes tales como Municipalidad de Punta Arenas, Pabellón Gabriela Mistral del Liceo Polivalente Sara Braun y Nodo Ciencia Antártica.

Junto con destacar la realización de casi 30 actividades en seis comunas (Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, Punta Arenas, San Gregorio y Torres del Paine) de las cuatro provincias de la región, las autoridades invitaron a la comunidad a participar en una atractiva programación impulsada por más de 20 organizaciones.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que "e sta es la única región de Chile que realiza su propio Día de los Patrimonios, celebrando el aniversario regional en esta fiesta cultural, que probablemente sea la más importante para nosotros, invitándonos a poder ejercer nuestro rol en la cultura. Es importante que estos espacios sean visitados por la ciudadanía, como sitios de reencuentro para las familias. Mientras más adultos mayores y niños visiten estos lugares, se irán generando nuevas alternativas de actividades para potenciar nuestra historia y cultura".





El Día Regional de los Patrimonios es una instancia impulsada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que celebra la diversidad cultural, natural y social de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta jornada busca reconocer y visibilizar los esfuerzos de instituciones, comunidades y personas que trabajan por la protección y difusión del patrimonio regional. Las actividades invitan a redescubrir la identidad y fortalecer los lazos comunitarios en torno a la memoria, la creación y el territorio.





La programación se encuentra disponible en: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/magallanes

