INIA KAMPENAIKE IMPULSA ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA ENFRENTAR LA CUNCUNILLA NEGRA EN LA PATAGONIA AUSTRAL

​En un nuevo capítulo del programa “Carabineros al Fin del Mundo”, se abordó una problemática que preocupa al mundo agrícola y ganadero de la región: la presencia de la cuncunilla negra (Dalaca pallens), una plaga que afecta gravemente la productividad de las praderas en el sur de Chile. Para profundizar en este tema, el programa contó con la participación de Claudia Gómez, Directora Regional de INIA Kampenaike, y Erwin Domínguez, investigador del mismo instituto, quienes entregaron antecedentes sobre las acciones y estrategias que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) está desarrollando para mitigar el impacto de esta amenaza.

Una plaga que pone en riesgo la ganadería regional

Durante la conversación, los especialistas explicaron que la cuncunilla negra es una larva subterránea que se alimenta de las raíces de las pasturas, provocando una importante pérdida de cobertura vegetal y reduciendo la disponibilidad de alimento para el ganado. Su presencia genera un desequilibrio ecológico, afectando tanto la biodiversidad del suelo como la sostenibilidad de los sistemas ganaderos.

“La cuncunilla negra se ha convertido en una preocupación creciente para los productores de Magallanes, ya que su avance compromete la base productiva de la región”, señaló la directora Claudia Gómez, enfatizando la necesidad de fortalecer el monitoreo temprano y las prácticas de manejo sostenible.

Control biológico y colaboración territorial

El investigador Erwin Domínguez destacó los avances obtenidos en el taller práctico realizado en Estancia Sofía y en el seminario técnico desarrollado en Punta Arenas, instancias en las que participaron productores locales, técnicos y representantes de Florin Bioinsumos.

“Estamos impulsando el control biológico como una alternativa efectiva y ambientalmente responsable, integrando microorganismos y agentes naturales que ayudan a mantener bajo control la población de esta plaga”, explicó Domínguez. Ambos invitados resaltaron la articulación entre el sector público, la investigación científica y los productores regionales, como una clave para enfrentar de manera conjunta este desafío que amenaza la estabilidad productiva de la Patagonia Austral.



