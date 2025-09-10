“POR UN 18 SEGURO”: MTT LANZA CAMPAÑA PREVENTIVA DE FIESTAS PATRIAS 2025

​Esta semana comienza la campaña nacional de prevención de sinestros viales en Fiestas Patrias, correspondiente al periodo 2025, lanzada por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). “Las Fiestas Patrias son una fecha para celebrar, pero también son días en que aumenta el riesgo en las calles y carreteras. No queremos que más familias sufran pérdidas irreparables. Por eso complementando las fiscalizaciones que implementamos desde el Estado, hacemos un llamado a la responsabilidad, a conducir atentos, no mezclar alcohol con la conducción y respetar siempre las normas del tránsito”, señaló el seremitt Alejandro Goich.



Este año la estrategia es apelar a la emoción. El spot se denomina “Pueblito El Silencio”. Se trata de una localidad ficticia construida de animitas, cuyos habitantes van poblando el lugar luego de un siniestro vial con un desenlace fatal. Así, por medio de esta representación emblemática, se busca dar cuenta que tanto en estas fiestas como también durante todo el año, debemos hacer los esfuerzos para evitar “hacer crecer” este espacio, producto de la imprudencia e irresponsabilidad en la conducción.



La pieza audiovisual cuenta con un componente especial: la tonada que la acompaña, es interpretada por el actor y músico Daniel Muñoz, quien aporta emoción y cercanía a este llamado preventivo.



Luz Infante, secretaria ejecutiva de Conaset, subrayó que la campaña refuerza la importancia de la prevención. “El ‘Pueblito El Silencio’ es una metáfora dolorosa de lo que ocurre cuando no somos responsables en el tránsito. Cada animita refleja una vida que no está y nuestra misión es evitar que este pueblo siga creciendo. Invitamos a todas las personas a celebrar con alegría, pero también con cuidado, porque la seguridad vial es una responsabilidad compartida”.

Campaña, despliegue y controles



El MTT en coordinación con Carabineros de Chile, SENDA, municipios y la CONASET, ha contemplado más de 530 operativos de fiscalización en todo el país entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre, de los cuales 200 ya han sido ejecutados en centros comerciales, aeropuertos y vías de alto flujo vehicular, durante el mes de agosto. Y cada región debe cumplir con sus metas locales.



Para el “mes patrio”, la proyección es de 330 operativos, con énfasis en terminales de buses, carreteras, puertos y aeropuertos, reforzando la fiscalización al transporte público interurbano y rural. Mismas acciones serán replicadas en distintas comunas de Magallanes con la coordinación de la seremi de Seguridad Pública.



Cabe señalar que cada uno de estos operativos se enfocarán en el control de velocidad, prevención del consumo de alcohol y drogas, y el uso de sistemas de retención infantil, entre otros.



El director regional (s) de Senda Magallanes Álvaro Díaz, señaló: “Tanto esta campaña como la que desarrollamos como servicio, busca recordar que siempre existe la posibilidad de planificar con responsabilidad. No se trata de dejar de celebrar, sino de hacerlo de una manera en que podamos cuidarnos y cuidar a los demás”.



Gracias a los esfuerzos que realizan las instituciones en las campañas, durante 2024 se registraron 1.439 fallecidos a nivel país, la cifra más baja desde 1993. Un logro importante, pero que aún refleja una realidad dolorosa: detrás de cada número hay una vida perdida y un entorno familiar afectado, lo que refuerza la urgencia de seguir avanzando en seguridad y responsabilidad vial.



Por ello, durante esta semana, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito hará el despliegue en el marco de la campaña preventiva, con instalaciones en centros comerciales de alta concurrencia comenzando en el mall Espacio Urbano el martes 9 de septiembre, donde en conversación cara a cara con el público se hará la invitación a la comunidad formar parte de la prevención durante estas festividades.



