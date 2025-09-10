Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

SERPAT MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CONSULTA PARA PLAN DE GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

​En Chile, los sitios arqueológicos y paleontológicos carecen de una gobernanza nacional y regional que permita su adecuada protección. Estos patrimonios, frágiles y no renovables, están en riesgo ante amenazas naturales y/o humanas.

Mailing_Consultas_
Por ello, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural diseñó una breve encuesta para el diseño del Plan de Gestión Sostenible de Sitios Arqueológicos y Yacimientos Paleontológicos en Chile. Esta consulta ciudadana estará abierta hasta el 12 de septiembre en https://www.cultura.gob.cl/planintersectorialarqueopaleo/ 

La convocatoria espera conocer la opinión de la ciudadanía respecto de los sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos, con el fin de orientar sus estrategias de trabajo intersectorial para su protección y puesta en valor. El objetivo, es elaborar un plan intersectorial que fortalezca la coordinación entre instituciones públicas y otras organizaciones relevantes, con miras a garantizar la conservación y gestión sostenible de estos sitios en todo el país.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, destacó que "Chile tiene una riqueza invaluable en relación con su patrimonio arqueológico y paleontológico que se distribuye a lo largo de nuestro territorio. Estos bienes culturales aportan a la identidad de las comunidades, recuperando su historia y, en muchos casos, fortaleciendo el desarrollo local a través de la promoción turística, educacional y científica. En nuestra región, quizá el caso más emblemático hasta ahora es el del Monumento Natural Cueva del Milodón, pero existe un tremendo potencial por explorar, tal como se ha visto con los estudios de ictiosaurios en el Parque Nacional Torres del Paine, y de dinosaurios en Estancia Cerro Guido".

 
En el marco de la consulta, se entiende un sitio arqueológico como un lugar donde se encuentran restos o huellas dejadas por personas que vivieron en el pasado; estos pueden estar sobre la tierra, enterrados bajo ella, bajo el mar, o en el fondo de ríos y lagos. Es un espacio donde hay al menos cinco restos o piezas, cercanos entre sí dentro de un área de unos 20 metros, que ayudan a conocer formas de vida que ya desaparecieron; pueden ser partes de construcciones, ruinas o grupos de objetos que muestran cómo vivían esas personas y que ya no se usan hoy.

 
En tanto, un yacimiento paleontológico se refiere al lugar donde se encontraron restos o evidencias de organismos -flora o fauna- del pasado que se encuentran en estado fósil (petrificadas); por ejemplo, huesos de animales extintos.



Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250