DIRIGENTE VECINAL DEL CENTRO DE PUNTA ARENAS ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS DE SEGURIDAD Y LLAMA A ACCIONES CONCRETAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Manuel Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos del Centro de Punta Arenas e integrante del Comité de Seguridad ciudadana, expuso su preocupación por los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la comuna.

El dirigente recalcó que no se puede seguir comparando a Punta Arenas con el resto del país en estas materias, advirtiendo que los buenos resultados que durante años han mostrado encuestas como la ENUSC y otras no deben llevar a un exceso de confianza. “Eso nos lleva al relajo”, expresó, agregando que las autoridades de turno han destacado cifras, pero sin acompañarlas de medidas efectivas.

En ese sentido, Muñoz fue enfático en que “acciones concretas pedimos nosotros, de discursos estamos llenos, a los chilenos y magallánicos nos falta conversar de frente de manera clara y transparente”. Subrayó la necesidad de aplicar la ley y fiscalizar, mencionando como ejemplo la circulación de vehículos con roncadores y vidrios polarizados que persisten en las calles de la ciudad.

Asimismo, cuestionó la escasa participación ciudadana en instancias de seguridad: “La gente no cree en las organizaciones, incluso en algunas organizaciones vecinales es poca la participación. A uno le gustaría que la gente participe más”, afirmó.

Finalmente, Muñoz hizo notar que la Junta de Vecinos del centro lleva más de 15 años esperando respuestas sobre la posibilidad de contar con una sede vecinal, lo que a su juicio es clave para fortalecer la organización barrial y el trabajo comunitario.

​

