TALLER DE AUTOMAQUILLAJE EN PORVENIR: UNA EXPERIENCIA DE AUTOCUIDADO, INCLUSIÓN Y AUTOESTIMA

​Con una exitosa convocatoria se llevó a cabo en la comuna de Porvenir un taller de automaquillaje abierto a toda la comunidad, el cual se desarrolló durante dos jornadas dirigidas a distintos grupos de participantes. La actividad fue organizada por INJUV Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, y tuvo como principal objetivo fomentar el autocuidado, la autoestima y la inclusión a través del arte del maquillaje.



El curso fue impartido por el comunicador y artista del maquillaje Matías Hidalgo, más conocido como @mati.glam, quien ha recorrido distintos puntos de la Región de Magallanes con este taller, llegando en esta oportunidad a la comunidad fueguina.



Durante el encuentro, las y los asistentes no solo aprendieron técnicas y consejos prácticos sobre maquillaje, sino que también tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, socializar y fortalecer vínculos comunitarios en un espacio seguro y de respeto. La instancia comenzó con una introducción teórica sobre la historia y evolución del maquillaje, para luego dar paso a la práctica, donde cada persona pudo desarrollar un estilo propio, guiada por las recomendaciones del artista.



“Este curso es un momento para valorar el autocuidado, la diversidad, la autoestima y la inclusión, viendo el maquillaje como una forma de cuidarse y también expresarse”, destacó Matías Hidalgo durante una de las sesiones.



Desde la Delegación Presidencial Provincial, el delegado José Campos Prieto valoró la realización de este tipo de iniciativas en la comuna.



“A nosotros nos alegra apoyar estos espacios seguros donde los habitantes de Porvenir puedan reunirse, conocerse y compartir en una instancia que, en este caso, es especialmente inclusiva y va en atención a la salud mental”, expresó la autoridad.



Las y los participantes agradecieron la oportunidad de participar en este taller. Claudia, una de las asistentes, comentó que fue “un gran momento para aprender técnicas de maquillaje de manera cercana”, y valoró especialmente “la disposición y cercanía de Matías”, quien logró generar una atmósfera amigable y de confianza.



Con este tipo de iniciativas, INJUV Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego continúan fortaleciendo espacios comunitarios de desarrollo personal y bienestar emocional, poniendo en el centro el valor de la expresión personal y la inclusión.





