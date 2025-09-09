ESCUELA MANUEL BULNES PRIETO REALIZÓ CON ÉXITO SU II CAMPEONATO DE FUTSAL POR LA NIÑEZ

Con gran entusiasmo, la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes Prieto celebró la segunda versión del Campeonato de futsal por la Niñez, una actividad deportiva que reunió a distintos establecimientos de Punta Arenas con el objetivo de fomentar la amistad, el trabajo en equipo y destacar la importancia de nuestros niños y niñas.



Durante la ceremonia de clausura y premiación, se reconoció el esfuerzo, compromiso y alegría de cada equipo participante, resaltando que más allá de los resultados, lo esencial fue compartir en torno al deporte escolar.



Premios individuales

• Goleador:

• 3°-4° básico: Fernando Becerra, Escuela Patagonia

• 5°-6° damas: Isabella Silva, Escuela Manuel Bulnes

• 5°-6° varones: Hernán Soto, Liceo San José

• 7°-8° damas: Emily Valdés, Escuela Elba Ojeda Gómez

• 7°-8° varones: Lorenzo Silva, Liceo San José

• Valla menos batida:

• 3°-4° básico: Lucas Águila, Escuela Patagonia

• 5°-6° damas: Katalina Cheuquepan, Escuela Manuel Bulnes

• 5°-6° varones: Liam Igor, Liceo San José

• 7°-8° damas: Ignacia Lira, The British School

• 7°-8° varones: Martín Barría, Liceo San José



Premiación por categorías

• Exhibición 1° y 2° básico mixto:

• 3° y 4° básico mixto:

• 2° lugar: Escuela Manuel Bulnes

• 1° lugar: Escuela Patagonia

• 5° y 6° básico damas:

• 2° lugar: Colegio Británico

• 1° lugar: Escuela Manuel Bulnes

• 5° y 6° básico varones:

• 3° lugar: Instituto Don Bosco

• 2° lugar: Escuela Manuel Bulnes

• 1° lugar: Liceo San José

• 7° y 8° básico damas:

• 3° lugar: Escuela Padre Hurtado

• 2° lugar: Escuela Elba Ojeda Gómez

• 1° lugar: The British School

• 7° y 8° básico varones:

• 3° lugar: Escuela Elba Ojeda Gómez

• 2° lugar: Escuela Portugal

• 1° lugar: Liceo San José

Se realizó los días 5, 6 y 7 del presente mes.

​

