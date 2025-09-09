Punta Arenas,
9 de septiembre de 2025

ESCUELA MANUEL BULNES PRIETO REALIZÓ CON ÉXITO SU II CAMPEONATO DE FUTSAL POR LA NIÑEZ

​Durante la ceremonia de clausura y premiación, se reconoció el esfuerzo, compromiso y alegría de cada equipo participante, resaltando que más allá de los resultados, lo esencial fue compartir en torno al deporte escolar.

foto grupal 2
Con gran entusiasmo, la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes Prieto celebró la segunda versión del Campeonato de futsal por la Niñez, una actividad deportiva que reunió a distintos establecimientos de Punta Arenas con el objetivo de fomentar la amistad, el trabajo en equipo y destacar la importancia de nuestros niños y niñas.

Durante la ceremonia de clausura y premiación, se reconoció el esfuerzo, compromiso y alegría de cada equipo participante, resaltando que más allá de los resultados, lo esencial fue compartir en torno al deporte escolar.

Premios individuales
• Goleador:
• 3°-4° básico: Fernando Becerra, Escuela Patagonia
• 5°-6° damas: Isabella Silva, Escuela Manuel Bulnes
• 5°-6° varones: Hernán Soto, Liceo San José
• 7°-8° damas: Emily Valdés, Escuela Elba Ojeda Gómez
• 7°-8° varones: Lorenzo Silva, Liceo San José
• Valla menos batida:
• 3°-4° básico: Lucas Águila, Escuela Patagonia
• 5°-6° damas: Katalina Cheuquepan, Escuela Manuel Bulnes
• 5°-6° varones: Liam Igor, Liceo San José
• 7°-8° damas: Ignacia Lira, The British School
• 7°-8° varones: Martín Barría, Liceo San José

Premiación por categorías
• Exhibición 1° y 2° básico mixto:
• 3° y 4° básico mixto:
• 2° lugar: Escuela Manuel Bulnes
• 1° lugar: Escuela Patagonia
• 5° y 6° básico damas:
• 2° lugar: Colegio Británico
• 1° lugar: Escuela Manuel Bulnes
• 5° y 6° básico varones:
• 3° lugar: Instituto Don Bosco
• 2° lugar: Escuela Manuel Bulnes
• 1° lugar: Liceo San José
• 7° y 8° básico damas:
• 3° lugar: Escuela Padre Hurtado
• 2° lugar: Escuela Elba Ojeda Gómez
• 1° lugar: The British School
• 7° y 8° básico varones:
• 3° lugar: Escuela Elba Ojeda Gómez
• 2° lugar: Escuela Portugal
• 1° lugar: Liceo San José
Se realizó los días 5, 6 y 7 del presente mes.


KARATE Y KATAS QUE MEJORAN LA VIDA DE ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: "ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ"

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

