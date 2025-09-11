“REDES DE ABRAZO”: COSAM MIRAFLORES INVITA A LA COMUNIDAD A INTERVENCIÓN SOCIAL POR LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO ESTE 12 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la psicóloga del Cosam Miraflores, Karym Melo, entregó detalles de la intervención social “Redes de Abrazo”, que se desarrollará el próximo viernes 12 de septiembre a las 14:30 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas, en el marco de la Semana de la Prevención del Suicidio.

La iniciativa busca disminuir la sensación de soledad y aumentar el sentido de pertenencia en la comunidad, además de promover herramientas simples y accesibles de autocuidado y regulación emocional. Según explicó Melo, también se busca fortalecer redes comunitarias desde la empatía, el afecto y la dignidad relacional.

La actividad, abierta a toda la comunidad, será facilitada por profesionales del Cosam Miraflores e incluirá prácticas guiadas de abrazoterapia, autoabrazo y abrazo consciente entre pares, siempre bajo principios de consentimiento informado y respeto mutuo.

Además de la participación abierta, fueron especialmente invitados usuarios y familias pertenecientes al Cosam y a otros programas, con el objetivo de generar un espacio integrador y de acompañamiento colectivo.



