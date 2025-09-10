Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

SAG MAGALLANES INVITA A CHARLA SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)

​Actividad gratuita y abierta a dueños/as y tenedores/as de equinos

Caballos 1

 El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes invita a propietarios/as y tenedores/as de caballos, así como a socios/as de clubes ecuestres y participantes de jineteadas, rodeos, carreras a la chilena y enduros ecuestres, a participar en una charla informativa sobre Anemia Infecciosa Equina, que se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes 0309, Punta Arenas.

 

Durante la jornada se abordarán los principales aspectos de esta enfermedad, presente en la vecina Región de Aysén, pero que a la fecha no registra casos positivos en Magallanes. La actividad tiene como propósito entregar herramientas de prevención, poniendo especial énfasis en las medidas sanitarias orientadas a disminuir el riesgo de ingreso y diseminación de la enfermedad en la región.

 

La instancia reviste particular importancia en el marco de las próximas Fiestas Patrias, ocasión en que se desarrollan diversas actividades ecuestres que concentran gran cantidad de animales, lo que incrementa la necesidad de reforzar las medidas de control y resguardo sanitario.

 

Asimismo, se expondrán contenidos relativos al Formulario de Movimiento Animal (FMA) y a la Declaración de Existencia Animal (DEA), instrumentos normativos esenciales para el control y la trazabilidad pecuaria, cuya correcta aplicación resulta clave en caso de eventuales emergencias sanitarias.

 

De igual modo, se tratará la implementación de la próxima resolución que aborda la prevención y control de la enfermedad y las responsabilidades de los tenedores de equinos en acciones vinculadas a la identificación y registro de caballares mediante microchip, herramienta que permite fortalecer la trazabilidad y el control sanitario de la especie. Finalmente, se entregarán orientaciones a los/as propietarios/as respecto del manejo responsable de sus animales.

 

Cabe destacar que esta iniciativa, junto con contribuir al fortalecimiento de la sanidad animal en la región, constituye un paso significativo en el trabajo colaborativo destinado a enfrentar la problemática de los caballares en la vía pública.

 

Para consultas sobre esta u otras materias de atingencia SAG escríbanos a [email protected]


Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250