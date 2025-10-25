JOVEN BASQUETBOLISTA MAGALLÁNICA FUE CONVOCADA A LA SELECCIÓN CHILENA

La cita cestera internacional se desarrolla desde este miércoles 22 de octubre al Lunes 27 en Paraguay, y contará con la participación de la selección chilena femenina sub 17. En el equipo destaca la presencia de la joven magallánica Mariana Vidal Oyarzo, jugadora del Club Español de Punta Arenas y estudiante del Colegio Charles Darwin.



Vidal logró su lugar en el combinado nacional tras un año de intensas convocatorias y entrenamientos, demostrando constancia y talento. Su camino no ha sido sencillo: junto a su familia ha debido costear de manera personal los viajes a la capital para asistir a las concentraciones, lo que realza aún más el mérito de su participación.





