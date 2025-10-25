Punta Arenas,
25 de octubre de 2025

MAGALLANES DIJO PRESENTE EN LA CAPITAL: HYST CIERRA SU AÑO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2025 EN SANTIAGO

Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST). ​

PHOTO-2025-10-23-19-34-12

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) desarrolló su último evento de promoción del año 2025 en la ciudad de Santiago de Chile, consolidando así un exitoso calendario de acciones que posicionan a Magallanes como líder y referente nacional en turismo.

La jornada, realizada en el restaurante Los Buenos Muchachos, reunió a más de 60 tour operadores nacionales e internacionales, quienes pudieron conocer de primera mano la amplia oferta turística que Magallanes presenta para las temporadas 2025 y 2026.

En esta ocasión participaron 15 empresas magallánicas, entre hoteles, operadores y prestadores de servicios, que compartieron sus productos y experiencias en un dinámico networking que superó las 700 reuniones simultáneas, generando instancias clave de conexión y comercialización.

Entre las empresas participantes destacaron: DAP, Lago Grey, Kipaventura Patagonia, Las Torres Patagonia, Ecocamp, Hoteles Australis, Sky, Noi Hoteles, Hotel La Yegua Loca, Parque del Estrecho, Vértice, Weskar Lodge, Patagonia Planet y Runner, todas comprometidas con seguir impulsando la presencia de la región en los principales mercados turísticos del país y del extranjero.

El encuentro concluyó con una capacitación de destino y un cóctel de cierre, reafirmando el compromiso de la región por seguir potenciando su presencia tanto en el mercado nacional como internacional.

Una vez más, Magallanes brilla y demuestra por qué es sinónimo de naturaleza, hospitalidad y experiencias únicas en el fin del mundo.


CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

MAGALLANES DIJO PRESENTE EN LA CAPITAL: HYST CIERRA SU AÑO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2025 EN SANTIAGO

YA ESTÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PÚBLICOS PARA 2026

YA ESTÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PÚBLICOS PARA 2026

clubjapanpuq

CON ESPÍRITU SOLIDARIO: CLUB JAPAN PUQ PREPARA BINGO PARA ESTE 22 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

JÓVENES DEL LICEO LEMAITRE CULMINAN TALLER DE ESCRITURA DE GUIÓN AUDIOVISUAL

logobn (1)
