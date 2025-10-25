MAGALLANES DIJO PRESENTE EN LA CAPITAL: HYST CIERRA SU AÑO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2025 EN SANTIAGO

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) desarrolló su último evento de promoción del año 2025 en la ciudad de Santiago de Chile, consolidando así un exitoso calendario de acciones que posicionan a Magallanes como líder y referente nacional en turismo.



La jornada, realizada en el restaurante Los Buenos Muchachos, reunió a más de 60 tour operadores nacionales e internacionales, quienes pudieron conocer de primera mano la amplia oferta turística que Magallanes presenta para las temporadas 2025 y 2026.



En esta ocasión participaron 15 empresas magallánicas, entre hoteles, operadores y prestadores de servicios, que compartieron sus productos y experiencias en un dinámico networking que superó las 700 reuniones simultáneas, generando instancias clave de conexión y comercialización.



Entre las empresas participantes destacaron: DAP, Lago Grey, Kipaventura Patagonia, Las Torres Patagonia, Ecocamp, Hoteles Australis, Sky, Noi Hoteles, Hotel La Yegua Loca, Parque del Estrecho, Vértice, Weskar Lodge, Patagonia Planet y Runner, todas comprometidas con seguir impulsando la presencia de la región en los principales mercados turísticos del país y del extranjero.



El encuentro concluyó con una capacitación de destino y un cóctel de cierre, reafirmando el compromiso de la región por seguir potenciando su presencia tanto en el mercado nacional como internacional.



Una vez más, Magallanes brilla y demuestra por qué es sinónimo de naturaleza, hospitalidad y experiencias únicas en el fin del mundo.





