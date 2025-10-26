PUERTO NATALES: SEREMI DE SALUD REFUERZA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS CON TALLER EDUCATIVO

En el marco de las acciones preventivas impulsadas por la Seremi de Salud de Magallanes, se realizó un taller de tenencia responsable de mascotas en la comuna de Puerto Natales, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar a los animales de compañía, promover prácticas responsables y prevenir problemáticas de salud pública asociadas a la tenencia inadecuada.

La actividad contó con la participación del médico veterinario Carlos Pávez, asesor del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), junto a los profesionales Nelson Álvarez, de la Oficina Provincial de Última Esperanza, y Denisse Ormazábal, ambos de la SEREMI de Salud de Magallanes.

Durante el taller se abordaron temas como la importancia de la vacunación, la identificación mediante microchip, la esterilización y la prevención de zoonosis (enfermedades transmitidas de los animales al hombre), destacando también la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como “Ley Cholito”, que establece obligaciones para los dueños de animales de compañía.

Denisse Ormazábal, médico veterinaria de la Unidad de Zoonosis de la SEREMI de Salud, indicó:

“Realizamos una actividad con la comunidad y otras instituciones públicas en el auditorio del Hospital Augusto Essmann, abordando varias temáticas como la Ley 21.020, perros potencialmente peligrosos, maltrato animal y cómo denunciarlo, así como otros temas importantes presentados por la SUBDERE y médicos veterinarios de Puerto Natales”.

Agregó que “este tipo de actividades es sumamente importante y las realizamos cada año en distintas comunas de la región. Se abordan también la prevención de enfermedades zoonóticas como la hidatidosis, rabia y el conocimiento de la Ley 21.020, e incluyen la participación de instituciones públicas como Carabineros, la Municipalidad de Puerto Natales, el SAG, entre otras, así como miembros de la comunidad, como representantes de juntas de vecinos y organizaciones protectoras de animales”.

Carlos Pávez, Asesor del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas de SUBDERE, destacó la importancia de comprender los alcances de la Ley N°21.020: “Hoy tuve la posibilidad de conversar con la gente de Puerto Natales sobre los alcances de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y su reglamento, que se encuentra vigente prácticamente desde hace ocho años. También analizamos cómo ha sido el comportamiento de esta política pública a nivel nacional, regional y local. Se generó un espacio de debate y conversación en el que la municipalidad y distintos estamentos locales compartieron cómo ha sido la aplicación de la ley, lo que es muy relevante para entender cómo se lleva a la práctica esta política pública a nivel regional”.

“Es importante entender que la tenencia responsable implica un compromiso: quien acepta tener una mascota o animal de compañía tiene la obligación de cumplir con requisitos mínimos como proporcionar albergue, alimentación, cuidados veterinarios y la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas”, detalló el profesional.

Nelson Álvarez, médico veterinario de la SEREMI de Salud en Puerto Natales, explicó:

“Hoy me correspondió exponer sobre las mordeduras y su importancia en la salud ambiental de Puerto Natales. Quisimos hacer hincapié en una enfermedad que es fundamental mantener bajo control: la rabia. Aunque pareciera erradicada en nuestro país, todavía está presente en murciélagos de nuestra provincia. De hecho, hemos detectado el virus rábico en murciélagos en tres oportunidades durante los últimos años en Puerto Natales, lo que nos obliga a mantener campañas permanentes de difusión sobre la importancia de mantener vacunados a los animales y seguir una profilaxis adecuada frente a mordeduras”.

Agregó que “fue muy importante contar con la colaboración de Carabineros, inspectores municipales, agrupaciones de tenencia responsable como la Sociedad Protectora de Animales, el SAG y médicos veterinarios particulares. Esta articulación nos permite elaborar un plan de acción conjunto, porque se trata de un problema que no solo involucra a la SEREMI de Salud, sino también a otras entidades, y cuyo objetivo es cambiar conductas en la comunidad”.

Los asistentes a esta actividad compartieron experiencias y recibieron información educativa sobre el cuidado de las mascotas. Además, se entregaron materiales informativos y se resolvieron consultas de los asistentes. Esta actividad se enmarca en una serie de acciones que la SEREMI de Salud de Magallanes desarrolla en distintas comunas de la región, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la tenencia responsable de mascotas y su impacto en la salud pública.

​

