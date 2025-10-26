Punta Arenas,
26 de octubre de 2025

SERNAMEG MAGALLANES VALORA PENA DE CÁRCEL POR CASO DE FEMICIDIO TENTADO

El Servicio representó a la sobreviviente de violencia en el proceso judicial por hechos ocurridos en febrero de este año. ​

464825631_8451679171594773_5069403384394439075_n

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes valoró la condena de presidio efectivo impuesta por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas en contra del imputado A.S.D.N.V.  por el femicidio tentado ocurrido en febrero de este año.

El fallo, declaró el Servicio, reafirma la importancia de que la legislación chilena haya incorporado esta figura penal que permite aplicar penas de cárcel en casos que antes eran calificados como lesiones graves, lo que asegura una respuesta judicial proporcional a la gravedad del delito.

“Este fallo marca un precedente importante, porque reafirma que el femicidio tentado es un delito grave que merece sanciones de cárcel y envía una señal clara de justicia hacia las mujeres”, señaló la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.

La condena se acordó tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado e implica que deberá cumplir la sentencia en prisión, descartándose salidas alternativas. Además, se le impuso la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, y la obligación de asistir a un programa de intervención psicosocial de reeducación en violencias, medidas que comenzarán a regir una vez cumplida la pena efectiva.

El SernamEG Magallanes intervino como parte querellante en la causa y articulando, junto a la red intersectorial, medidas orientadas a la contención y reparación de la víctima. “Hoy nuestra legislación permite perseguir los delitos de violencia de género en sus distintas formas y los femicidios en cualquiera de sus grados, sean éstos tentados o frustrados, y no esperar a que sean consumados para que los agresores tengan una condena efectiva, lleguen a prisión y así estos hechos no queden en la impunidad”, reiteró la directora regional.

Oferta regional de apoyo frente a las Violencias de Género

El SernamEG mantiene tres Centros de la Mujer en la región —ubicados en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir— que entregan primera acogida, apoyo jurídico y acompañamiento psicosocial. Además, dispone de una Residencia Transitoria para mujeres en riesgo alto o vital, y de un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género, que brinda atención integral y reparación a víctimas de violencia grave o extrema.

Para más información sobre estos programas, visita www.sernameg.gob.cl/magallanes o llama al número gratuito 1455.

