UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

A las 2 de la madrugada de este domingo se vivió un momento de alegría y emoción en todo Magallanes: las Jornadas por la Rehabilitación culminaron con la meta superada, alcanzando una recaudación total de $1.301.313.210.



Durante todo el sábado, familias, empresas e instituciones se sumaron con entusiasmo a las actividades y espectáculos organizados por el Club de Leones Cruz del Sur, que año a año lidera esta cruzada solidaria.



Gracias a este logro, los centros de rehabilitación de la región podrán continuar entregando atención y apoyo a cientos de niños, niñas y adultos que día a día trabajan por mejorar su calidad de vida.

​

