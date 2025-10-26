Punta Arenas,
26 de octubre de 2025

UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

En el Teatro Municipal.

ulltimo

A las 2 de la madrugada de este domingo se vivió un momento de alegría y emoción en todo Magallanes: las Jornadas por la Rehabilitación culminaron con la meta superada, alcanzando una recaudación total de $1.301.313.210.

Durante todo el sábado, familias, empresas e instituciones se sumaron con entusiasmo a las actividades y espectáculos organizados por el Club de Leones Cruz del Sur, que año a año lidera esta cruzada solidaria.

Gracias a este logro, los centros de rehabilitación de la región podrán continuar entregando atención y apoyo a cientos de niños, niñas y adultos que día a día trabajan por mejorar su calidad de vida.


tomy

CON UN HOMENAJE A TOMMY REY COMENZÓ EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

En el Teatro Municipal.

En el Teatro Municipal.

PAULA RIVAS SE PRESENTA EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

asado

VENTA DE ASADO DE CORDERO POR LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

publiciteaqui250x250
Coordinacion_Regional_Bibliotecas_Publicas

EQUIPO SERPAT MAGALLANES ABORDÓ RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES

