"ALMA MARINERA" DIO PIE DE CUECA INICIAL PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS EN EL MONUMENTO A PILOTO PARDO Y LA ESCAMPAVÍA YELCHO

​Este 08 de septiembre, ya con las primeras luces del día, la agrupación "Alma Marinera" dio el pie de cueca inicial para estas fiestas patrias 2025, el cual realizaron a los pies del monumento a Piloto Pardo y la Escampavía Yelcho, llamando la atención de quienes transitaban por la avenida Costanera del Estrecho de Magallanes, grabación que se realizaba para redes sociales de la Armada de Chile.



​La Agrupación "Alma Marinera" está compuesta por Servidores Navales de distintas reparticiones de la Tercera Zona Naval, quienes ya desde hace algunos meses se reúnen a practicar y enseñar nuestra danza nacional, compartiendo su destreza con quienes sientan el llamado de "un pie de cueca" en esta zona austral.



​La Cabo Segundo Abastecimiento Javiera Fingerhut, dotación del Centro de Abastecimiento de Magallanes, comentó que "este grupo nace del interés de compartir la cueca, enseñando y también compartiendo, para mi bailar cueca con el uniforme es unir a la patria con el mar".



​Por su parte el Cabo Segundo Guarda Almacén Brian Reyes, señaló que "para mi bailar cueca es parte de mi identidad como marino, siendo un honor para mi bailar esta danza acá en el fin del mundo", agregando que "para los que no saben la cueca igual tiene su técnica, la cual empieza con la vuelta inicial, la media luna, el escobillado y el zapateo, siendo un elemento importante el pañuelo, el que demuestra la picardía del bailarín al conquistar a la dama", comentó el servidor naval dotación del Centro de Abastecimiento de Magallanes.



​La Marinero Primero Enfermera Naval Yenifer Vidal dotación del Hospital de las Fuerzas Armadas, quién también es parte de las fundadoras del grupo "Alma Marinera", afirma que "para mi bailar cueca es un orgullo".



​



​Por su parte el Cabo Segundo Litoral Buzo Omero Mansilla dotación de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, comentó que "en este baile se demuestra parte importante de nuestra identidad nacional, siendo un honor poder difundir y enseñar esta tradición, la cual bailamos todo el año".



​



​El registro audiovisual del pie de cueca del grupo "Alma Marinera" será difundido durante el mes de septiembre, siendo una oportunidad de conocer a quienes con destreza, pasión y entusiasmo difunden nuestro baile nacional desde la Región de Magallanes y Antártica Chilena para el mundo.​

