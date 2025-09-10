Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

"ALMA MARINERA" DIO PIE DE CUECA INICIAL PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS EN EL MONUMENTO A PILOTO PARDO Y LA ESCAMPAVÍA YELCHO

Comunicado de prensa.

Alma Marinera Punta Arenas39

Este 08 de septiembre, ya con las primeras luces del día, la agrupación "Alma Marinera" dio el pie de cueca inicial para estas fiestas patrias 2025, el cual realizaron a los pies del monumento a Piloto Pardo y la Escampavía Yelcho, llamando la atención de quienes transitaban por la avenida Costanera del Estrecho de Magallanes, grabación que se realizaba para redes sociales de la Armada de Chile.

La Agrupación "Alma Marinera" está compuesta por Servidores Navales de distintas reparticiones de la Tercera Zona Naval, quienes ya desde hace algunos meses se reúnen a practicar y enseñar nuestra danza nacional, compartiendo su destreza con quienes sientan el llamado de "un pie de cueca" en esta zona austral.

La Cabo Segundo Abastecimiento Javiera Fingerhut, dotación del Centro de Abastecimiento de Magallanes, comentó que "este grupo nace del interés de compartir la cueca, enseñando y también compartiendo, para mi bailar cueca con el uniforme es unir a la patria con el mar".

Por su parte el Cabo Segundo Guarda Almacén Brian Reyes, señaló que "para mi bailar cueca es parte de mi identidad como marino, siendo un honor para mi bailar esta danza acá en el fin del mundo", agregando que "para los que no saben la cueca igual tiene su técnica, la cual empieza con la vuelta inicial, la media luna, el escobillado y el zapateo, siendo un elemento importante el pañuelo, el que demuestra la picardía del bailarín al conquistar a la dama", comentó el servidor naval dotación del Centro de Abastecimiento de Magallanes.

La Marinero Primero Enfermera Naval Yenifer Vidal dotación del Hospital de las Fuerzas Armadas, quién también es parte de las fundadoras del grupo "Alma Marinera", afirma que "para mi bailar cueca es un orgullo".

 

Por su parte el Cabo Segundo Litoral Buzo Omero Mansilla dotación de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, comentó que "en este baile se demuestra parte importante de nuestra identidad nacional, siendo un honor poder difundir y enseñar esta tradición, la cual bailamos todo el año".

 

El registro audiovisual del pie de cueca del grupo "Alma Marinera" será difundido durante el mes de septiembre, siendo una oportunidad de conocer a quienes con destreza, pasión y entusiasmo difunden nuestro baile nacional desde la Región de Magallanes y Antártica Chilena para el mundo.

Alma Marinera Punta Arenas39

"ALMA MARINERA" DIO PIE DE CUECA INICIAL PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS EN EL MONUMENTO A PILOTO PARDO Y LA ESCAMPAVÍA YELCHO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
hystpvaras

PUERTO VARAS Y TORRES DEL PAINE FIRMAN ALIANZA HISTÓRICA PARA PROMOVER LA PATAGONIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
seremibbnnandime

ANDIME QUIERE TENER EL CENTRO RECREATIVO MÁS AUSTRAL DEL PAÍS PARA SUS ASOCIADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
LHS FINAL 2025

DOMNEA LANZA SU SEGUNDO SINGLE: UN VIAJE ÍNTIMO A LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250