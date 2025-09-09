Punta Arenas,
9 de septiembre de 2025

SOFOFA IMPULSÓ TORNEO ESCOLAR DE AUTOS A HIDRÓGENO VERDE CON ENFOQUE DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN NACIONAL: H2 GRAND PRIX 2025

Aquí hidrogeno verde.

sofofo

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Carolina Domínguez, directora de H2Grand Prix Chile en Corporación SOFOFA, conversó sobre los avances y resultados de la Final Nacional del H2 Grand Prix 2025, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre en el centro de eventos Metropolitan de Santiago.

La instancia, patrocinada por el Ministerio de Energía y apoyada por Colbún, contó en su inauguración con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, y de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. El torneo reunió a 20 equipos de nueve regiones del país, incluyendo la participación del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, con su equipo Hydro-austral.

Durante un año, los estudiantes trabajaron junto a un docente coach en el diseño, construcción y mejora de autos a control remoto propulsados por hidrógeno verde. El torneo además incorporó un enfoque de género, asegurando la inclusión femenina en cada equipo.

El primer lugar fue obtenido por el equipo Eventus del Liceo Industrial Bicentenario Benjamín Dávila Larraín de Renca, quienes representarán a Chile en la Final Mundial de 2026 en Suiza. El segundo puesto lo alcanzó el Liceo Industrial Bicentenario Guillermo Richards Cuevas de San Felipe, mientras que el tercer lugar fue para el Liceo Industrial Bicentenario Agustín Edwards Ross de San Joaquín.


economistamjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA CUESTIONA PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE Y ANALIZA PANORAMA POLÍTICO EN MAGALLANES

Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

