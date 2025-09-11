CON CORAZÓN Y TALENTO: SUB-14 FEMENINA DEL LSMF ALCANZA PODIO NACIONAL

​Con garra, pasión y espíritu competitivo, el equipo femenino Sub-14 de futsal del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano representó con orgullo a Magallanes en la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares, realizada en Santiago entre el 6 y el 11 de septiembre.



Tras coronarse campeonas regionales, las jugadoras del liceo integraron el Grupo D junto a Valparaíso, Bío-Bío y Araucanía. En la primera fase, demostraron su talento y entrega con los siguientes resultados: Magallanes 5 – Valparaíso 1, Magallanes 1 – Araucanía 1 y Magallanes 5 – Bío-Bío 1.



Gracias a su esfuerzo y determinación, el equipo dirigido por José Vera avanzó entre las ocho mejores del torneo, logrando en cuartos de final un triunfo por 2 a 1 frente a la región de Tarapacá y asegurando su paso a las semifinales. En un intenso y reñido partido, las salesianas cayeron por apenas un un gol frente a la región del Maule (5-4), lo que las llevó a disputar el tercer y cuarto lugar con la región de los Lagos.



Con coraje y espíritu deportivo, el equipo se impuso 4-3 en este último encuentro, logrando un merecido tercer lugar a nivel nacional y dejando en alto el nombre de Magallanes.



El plantel estuvo conformado por Maite Montecinos, Amanda Montecinos, Antonella Jiménez, Tamara Vidal y Althayr Nancuante, junto a los refuerzos Ignacia Alvarado (Liceo Bicentenario María Mazzarello) y Ayleen Hernández (Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas). Contó con la guía de su entrenador José Vera y la coordinación de la jefa de delegación Nicol Márquez.



El Liceo Salesiano Monseñor Fagnano agradece también a los padres que acompañaron a la delegación y a todos quienes apoyaron desde la distancia; su aliento y respaldo fueron un motor más para que estas jóvenes dejaran todo en la cancha.

Estas pequeñas gigantes dejan un ejemplo de esfuerzo, pasión y orgullo que trasciende la cancha, demostrando que con trabajo en equipo y dedicación, los límites se superan y los sueños se hacen realidad.



