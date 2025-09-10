RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por el Partido Nacional Libertario (PNL), Ramon Aguilar, presentó su visión política, propuestas y motivaciones para competir en las próximas elecciones parlamentarias.

Aguilar, de 58 años, casado y padre de tres hijos, se definió como un “magallánico de Punta Arenas”. Ex alumno salesiano del Liceo San José, vivió en Santiago y cursó estudios en dirección y producción de televisión. En su trayectoria laboral ha desempeñado funciones en distintas áreas: trabajó en CONAF en su adolescencia, luego en el área de perforaciones de Mina Invierno, más tarde en la empresa de transportes Movigas, y actualmente se dedica rubro del turismo.

Sobre su vínculo con la política, señaló: “hay mucha gente que está sin esperanza, y conectando con mi experiencia de trabajo y trayectoria hay cosas que son importantes, la restauración de la familia, de ahí nacen todos los principios y valores”. En esa línea, agregó que se ha involucrado en política porque “hay muchos que prometen, yo lo único que puedo prometer en mí es hacer lo mejor que pueda para restaurar la familia”.

Respecto a su mirada sobre la contingencia, indicó: “no soy un político grande sino un político de la contingencia actual del dolor que vive la gente día a día”. Además, recordó que en su juventud militó en la Democracia Cristiana, aunque posteriormente se retiró al detectar diferencias con esa colectividad.

Consultado por su opción en el Partido Nacional Libertario y no en otros partidos de derecha, explicó: “donde puedo ayudar y aparece el PNL?, empecé a leer algunos de sus puntos y hay uno que me movió mucho el piso, la concepción y la libertad, el bebé nace y la familia lo educa con valores y principios”. En contraste, expresó críticas hacia Chile Vamos y su liderazgo: “la señora Matthei que va como candidata me da como pena que vaya… la deslealtad que existe en ese partido es horrible… no les importa un carajo el daño que le están causando”.

Asimismo, valoró la figura de Johannes Kaiser dentro de su colectividad: “es un gallo súper espiritual, súper de fe y eso no se ve en los candidatos en general, son muy materialistas los otros candidatos; es un tipo transparente… me llamó mucho la atención su entrevista con Mosciatti, es un tipo que va de frente que va con la verdad”.

Entre las propuestas que destacó, Aguilar planteó la necesidad de revisar y derogar normativas: “más leyes no necesitamos, tenemos que derogar leyes como la ley Karin y la ley Lafkenche”. A su juicio, “esas leyes que están llenas de polvo hay que revisarlas y ponerlas en ejecución y las que ya no sirvan tirarlas al tacho no más. La gente no quiere leyes, la gente quiere soluciones”.

​

