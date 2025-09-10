Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

ramonaguilarPNL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por el Partido Nacional Libertario (PNL), Ramon Aguilar, presentó su visión política, propuestas y motivaciones para competir en las próximas elecciones parlamentarias.

Aguilar, de 58 años, casado y padre de tres hijos, se definió como un “magallánico de Punta Arenas”. Ex alumno salesiano del Liceo San José, vivió en Santiago y cursó estudios en dirección y producción de televisión. En su trayectoria laboral ha desempeñado funciones en distintas áreas: trabajó en CONAF en su adolescencia, luego en el área de perforaciones de Mina Invierno, más tarde en la empresa de transportes Movigas, y actualmente se dedica rubro del turismo.

Sobre su vínculo con la política, señaló: “hay mucha gente que está sin esperanza, y conectando con mi experiencia de trabajo y trayectoria hay cosas que son importantes, la restauración de la familia, de ahí nacen todos los principios y valores”. En esa línea, agregó que se ha involucrado en política porque “hay muchos que prometen, yo lo único que puedo prometer en mí es hacer lo mejor que pueda para restaurar la familia”.

Respecto a su mirada sobre la contingencia, indicó: “no soy un político grande sino un político de la contingencia actual del dolor que vive la gente día a día”. Además, recordó que en su juventud militó en la Democracia Cristiana, aunque posteriormente se retiró al detectar diferencias con esa colectividad.

Consultado por su opción en el Partido Nacional Libertario y no en otros partidos de derecha, explicó: “donde puedo ayudar y aparece el PNL?, empecé a leer algunos de sus puntos y hay uno que me movió mucho el piso, la concepción y la libertad, el bebé nace y la familia lo educa con valores y principios”. En contraste, expresó críticas hacia Chile Vamos y su liderazgo: “la señora Matthei que va como candidata me da como pena que vaya… la deslealtad que existe en ese partido es horrible… no les importa un carajo el daño que le están causando”.

Asimismo, valoró la figura de Johannes Kaiser dentro de su colectividad: “es un gallo súper espiritual, súper de fe y eso no se ve en los candidatos en general, son muy materialistas los otros candidatos; es un tipo transparente… me llamó mucho la atención su entrevista con Mosciatti, es un tipo que va de frente que va con la verdad”.

Entre las propuestas que destacó, Aguilar planteó la necesidad de revisar y derogar normativas: “más leyes no necesitamos, tenemos que derogar leyes como la ley Karin y la ley Lafkenche”. A su juicio, “esas leyes que están llenas de polvo hay que revisarlas y ponerlas en ejecución y las que ya no sirvan tirarlas al tacho no más. La gente no quiere leyes, la gente quiere soluciones”.


ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250