LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON UN NUEVO JARDÍN INFANTIL EN RENCA

De la comuna de Renca, se realizó la ceremonia de inauguración de este nuevo y moderno establecimiento de JUNJI, que consideró una inversión de más de $1.100 millones y donde se educan 48 guaguas, niñas y niños.

“Porque la Educación Parvularia constituye un bien social y colectivo que nos permite avanzar hacia un país más justo, que garantiza oportunidades desde los primeros años de vida, esta inauguración es tan relevante, pues aquí se refleja lo que logramos cuando todas y todos nos comprometemos para impulsar una educación parvularia transformadora, pertinente y de calidad, con la que ofrecemos un presente con bienestar y desarrollo integral para las guaguas, niñas y niños”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

La autoridad Mineduc destacó también que, durante la primera mitad de 2025, la asistencia a la educación parvularia ha experimentado un alza significativa y que, inclusive, en julio se alcanzó la cifra más alta de los últimos cinco años, lo que da cuenta del compromiso de las comunidades y familias con la reactivación educativa.

“A través de esta comunidad buscamos salvaguardar los derechos de niños y niñas pero, por sobre todo, generar espacios ricos en experiencias para aprender”, señaló por su parte la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, quien relevó además la calidad del equipo educativo y de la infraestructura del nuevo establecimiento.

En la instancia, la directora del jardín infantil, Macarena Huenchuleo, valoró el compromiso de las familias con esta nueva comunidad educativa, que abrió sus puertas hace dos semanas, y reiteró el llamado a las vecinas y vecinos a aprovechar los cupos que aún hay disponibles.

Finalmente, en la actividad se relevó que, desde el 20 de octubre, JUNJI -y también Fundación Integra- mantiene abierto su proceso de inscripción 2026 para sus salas cuna y jardines infantiles, tanto de administración directa, como Vía Transferencia de Fondos (VTF) y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Las familias interesadas pueden postular de manera online a través del sitio web: https://junji.cl/.



