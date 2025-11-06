Punta Arenas,
6 de noviembre de 2025

COMANDO PROCULTURA COMENZARÁ CAMPAÑA SUCIA EN MAGALLANES

El candidato Juan José Srdanovic Arcos condenó tajantemente este tipo de maniobras y emplazó directamente al grupo señalado.

Juan José Srdanovic_candidato 2026

El candidato a diputado por Magallanes, Juan José Srdanovic Arcos denunció haber recibido un mensaje anónimo que advierte sobre el inicio de una campaña sucia orquestada por el comando Procultura, tras conocerse los resultados de una reciente encuesta que revelaría un inminente doblaje de los candidatos republicanos en la Región de Magallanes.


Según el mensaje, en una reunión interna de dicho comando se habría instruido a sus integrantes para activar ataques en redes sociales en contra de los candidatos republicanos, Juan José Srdanovic Arcos y Alejandro Riquelme, utilizando denuncias falsas y contenidos difamatorios con el propósito de afectar sus campañas ante el avance electoral del sector.


El remitente, que manifestó no compartir tales prácticas, señaló que "la orden fue inventar denuncias falsas contra Srdanovic y Riquelme, para que la gente se las crea y no voten por ellos, y difundirlas masivamente en redes sociales y grupos de WhatsApp".


Ante esta situación, el candidato Juan José Srdanovic Arcos condenó tajantemente este tipo de maniobras y emplazó directamente al grupo señalado: "Todos sabemos quiénes son el Comando Procultura y todos sabemos quiénes estuvieron detrás de la remoción del fiscal, Patricio Cooper. Ahora, deben aclarar por qué pidieron su salida y dónde están las platas de los más pobres que desaparecieron de estas fundaciones", declaró.


Srdanovic Arcos agregó que no se dejará amedrentar por campañas de desprestigio, y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a la manipulación política y mediática. "Les pido que sean más ingeniosos. Con todos los millones que se robaron, tienen recursos suficientes para hacer una campaña limpia y no caer en este tipo de bajezas", finalizó el candidato republicano.


Ganadores 3erlugar Torneo Debate 1

PARTICIPANTES DEL TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR FUERON RECIBIDOS EN LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

