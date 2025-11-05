DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA APROBACIÓN DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES EN MAGALLANES COMO HITO REGIONAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, abordó distintos temas de interés público vinculados al desarrollo industrial, transición energética y coordinación institucional en la región.

El representante del Ejecutivo valoró la reciente aprobación de la planta de e-combustibles en Magallanes, destacando que “es un hito en la región, un proyecto de 380 millones de dólares, se da certeza a este proyecto tras la fase de evaluación ambiental”. Ruiz Pivcevic también recalcó la importancia de que las empresas que proyectan instalarse en Magallanes contribuyan con beneficios claros para la comunidad, ya sea en el ámbito social, en infraestructura u otros.

En su análisis sobre ordenamiento territorial y transición energética, el delegado recordó la experiencia temprana del desarrollo de ENAP en la zona. Señaló que “el ordenamiento territorial, muchas veces el desarrollo de enap era vinculado a la cercanía de los pozos, más allá del porvenir de la empresa también hay que tener un enfoque para la región, cerro sombrero por ejemplo con tremendo potencial aun no logra esa independencia de enap a diferencia de la comuna de primavera como por ejemplo ”. Agregó que “el rol de la planificación, del ordenamiento territorial es fundamental”. Asimismo, valoró que hoy “siguen llegando proyectos de enap en materia de infraestructura, materia de gas para Porvenir, valoro mucho que una haya salido de la zona de confort y se abra a proyectos de hidrógeno verde”.

Sobre la Feria educativa de Hidrógeno Verde, que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre en Punta Arenas, el delegado recordó que “ya entre las dos ediciones anteriores asistieron un poco más 3500 personas es una buena instancia para informarse, responder dudas”.

Finalmente, Ruiz Pivcevic se refirió al trabajo interinstitucional de cara al proceso electoral, indicando que las autoridades “refuerzan coordinación para garantizar un proceso electoral seguro y participativo en toda la región”, con el fin de resguardar normalidad, participación y seguridad para votantes y equipos desplegados en las cuatro provincias de Magallanes.





