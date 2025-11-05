Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA APROBACIÓN DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES EN MAGALLANES COMO HITO REGIONAL

Buenos días región.

dppmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, abordó distintos temas de interés público vinculados al desarrollo industrial, transición energética y coordinación institucional en la región.

El representante del Ejecutivo valoró la reciente aprobación de la planta de e-combustibles en Magallanes, destacando que “es un hito en la región, un proyecto de 380 millones de dólares, se da certeza a este proyecto tras la fase de evaluación ambiental”.  Ruiz Pivcevic también recalcó la importancia de que las empresas que proyectan instalarse en Magallanes contribuyan con beneficios claros para la comunidad, ya sea en el ámbito social, en infraestructura u otros.

En su análisis sobre ordenamiento territorial y transición energética, el delegado recordó la experiencia temprana del desarrollo de ENAP en la zona. Señaló que “el ordenamiento territorial, muchas veces el desarrollo de enap era vinculado a la cercanía de los pozos, más allá del porvenir de la empresa también hay que tener un enfoque para la región, cerro sombrero por ejemplo con tremendo potencial aun no logra esa independencia de enap a diferencia de la comuna de primavera como por ejemplo ”. Agregó que “el rol de la planificación, del ordenamiento territorial es fundamental”. Asimismo, valoró que hoy “siguen llegando proyectos de enap en materia de infraestructura, materia de gas para Porvenir, valoro mucho que una haya salido de la zona de confort y se abra a proyectos de hidrógeno verde”.

Sobre la Feria educativa de Hidrógeno Verde, que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre en Punta Arenas, el delegado recordó que “ya entre las dos ediciones anteriores asistieron un poco más 3500 personas es una buena instancia para informarse, responder dudas”.

Finalmente, Ruiz Pivcevic se refirió al trabajo interinstitucional de cara al proceso electoral, indicando que las autoridades “refuerzan coordinación para garantizar un proceso electoral seguro y participativo en toda la región”, con el fin de resguardar normalidad, participación y seguridad para votantes y equipos desplegados en las cuatro provincias de Magallanes.




muestracartografia

HAVSTRACTO REPRESENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN LA MUESTRA “DERIVAS. UNA CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL DE LA COLECCIÓN” DEL MUSEO EDUARDO MINNICELLI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

FOTO GRUPAL FERIA H2V
nuestrospodcast
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernacmagallanesmenstrual

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] /