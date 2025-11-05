Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

​Una de las principales políticas del gobierno del Presidente Boric se hace carne en esta microempresa magallánica que pasó a formar parte de las 27 firmas locales que ya cuentan con esta certificación.

gestoosello

​La agencia regional Gestoo, microempresa magallánica y existente desde hace más de 13 años, recibió esta semana su esperado Sello 40 Horas de manos de la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, y junto con todo el equipo creativo de la firma, que hoy se destaca por ser una de las 27 organizaciones regionales que acreditaron sus buenas prácticas laborales a partir de la reducción de la jornada.

 
La certificación “Sello 40 horas” que entrega el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es un reconocimiento público de carácter promocional, que se otorga a las empresas de cualquier rubro o tamaño, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 horas semanales o menos, anticipándose de manera voluntaria a la vigencia plena de la ley.

 
Con esto, las empresas dan cuenta, a través de una acción concreta, de su afán de promover el trabajo decente y espacios laborales saludables para sus trabajadores y trabajadoras.

 
Así lo confirmó la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, tras la entrega de este nuevo certificado regional. “Como ministerio y, principalmente, como parte del gobierno del Presidente Boric, creemos que es un deber destacar a aquellas organizaciones magallánicas pioneras en disminuir su jornada de trabajo semanal, por cuanto, son un ejemplo fehaciente y real de una de las medidas más importantes implementadas por nuestro gobierno”.

 
Por su parte, el fundador y director de Gestoo, Jaime Almonacid, expresó que “para nuestra agencia, dar cumplimiento a este sello de las 40 horas, es una tarea que nosotros ya habíamos puesto en práctica antes de que fuera ley, por cuanto teníamos la intención de que con quienes trabajamos, pudieran tener tiempo disponible para hacer sus tareas particulares y lo que les compete familiarmente”.

 
A esto añadió que: “Creemos firmemente que un tiempo que demanda productividad, pero que es un tiempo bien trabajado, se puede optimizar y no es necesario trabajar más horas durante la semana si es que se trabaja bien cada día. Para nosotros, el principal factor son las personas y en nuestro equipo de seis, respetamos no solo la legislación, sino que respetamos a las personas y esperamos que otras empresas también puedan dar cumplimiento a esta ley y comprometerse con la gente con quienes trabajan. Así que, muy contentos por este sello que nos entrega el Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, destacó.

 
Estas 27 empresas, hoy certificadas en la región de Magallanes, han establecido un cambio de paradigma de las relaciones laborales tradicionales, siendo promotoras de cambios importantes en la cultura organizacional de sus lugares de trabajo, poniendo el foco en la salud mental y bienestar de sus trabajadores/as. Por ello, la invitación que hacen, tanto la autoridad laboral como las propias empresas, es a que otras firmas regionales -grandes y pequeñas- se motiven a establecer su jornada anticipada de 40 horas y postular al Sello.

 
Para hacer efectiva esta postulación, se debe hacer ingreso al sitio web www.mintrab.gob.cl y acceder al banner “40 Horas”, donde encontrarán un enlace a la “Certificación Sello 40 Horas” en la cual se podrá ingresar directamente al formulario, a través de la Clave Tributaria que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII).

.


Presentación en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa

ENAP PRESENTÓ MONTAJE INFANTIL QUE PROMUEVE EL CUIDADO DE LAS AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909