AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

​La agencia regional Gestoo, microempresa magallánica y existente desde hace más de 13 años, recibió esta semana su esperado Sello 40 Horas de manos de la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, y junto con todo el equipo creativo de la firma, que hoy se destaca por ser una de las 27 organizaciones regionales que acreditaron sus buenas prácticas laborales a partir de la reducción de la jornada.



La certificación “Sello 40 horas” que entrega el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es un reconocimiento público de carácter promocional, que se otorga a las empresas de cualquier rubro o tamaño, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 horas semanales o menos, anticipándose de manera voluntaria a la vigencia plena de la ley.



Con esto, las empresas dan cuenta, a través de una acción concreta, de su afán de promover el trabajo decente y espacios laborales saludables para sus trabajadores y trabajadoras.



Así lo confirmó la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, tras la entrega de este nuevo certificado regional. “Como ministerio y, principalmente, como parte del gobierno del Presidente Boric, creemos que es un deber destacar a aquellas organizaciones magallánicas pioneras en disminuir su jornada de trabajo semanal, por cuanto, son un ejemplo fehaciente y real de una de las medidas más importantes implementadas por nuestro gobierno”.



Por su parte, el fundador y director de Gestoo, Jaime Almonacid, expresó que “para nuestra agencia, dar cumplimiento a este sello de las 40 horas, es una tarea que nosotros ya habíamos puesto en práctica antes de que fuera ley, por cuanto teníamos la intención de que con quienes trabajamos, pudieran tener tiempo disponible para hacer sus tareas particulares y lo que les compete familiarmente”.



A esto añadió que: “Creemos firmemente que un tiempo que demanda productividad, pero que es un tiempo bien trabajado, se puede optimizar y no es necesario trabajar más horas durante la semana si es que se trabaja bien cada día. Para nosotros, el principal factor son las personas y en nuestro equipo de seis, respetamos no solo la legislación, sino que respetamos a las personas y esperamos que otras empresas también puedan dar cumplimiento a esta ley y comprometerse con la gente con quienes trabajan. Así que, muy contentos por este sello que nos entrega el Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, destacó.



Estas 27 empresas, hoy certificadas en la región de Magallanes, han establecido un cambio de paradigma de las relaciones laborales tradicionales, siendo promotoras de cambios importantes en la cultura organizacional de sus lugares de trabajo, poniendo el foco en la salud mental y bienestar de sus trabajadores/as. Por ello, la invitación que hacen, tanto la autoridad laboral como las propias empresas, es a que otras firmas regionales -grandes y pequeñas- se motiven a establecer su jornada anticipada de 40 horas y postular al Sello.



Para hacer efectiva esta postulación, se debe hacer ingreso al sitio web www.mintrab.gob.cl y acceder al banner “40 Horas”, donde encontrarán un enlace a la “Certificación Sello 40 Horas” en la cual se podrá ingresar directamente al formulario, a través de la Clave Tributaria que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII).



