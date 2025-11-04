Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

NUEVA DIRECTIVA DE AUSTRO CHILE ASUME PARA EL PERÍODO 2025-2027

Comunicado de prensa.

austrochile

​El pasado 28 de octubre, la Asociación Gremial de Empresas de Turismo Austro Chile realizó su Asamblea General Ordinaria de Socios, instancia en la que se presentó el balance del período anterior, se revisaron los principales desafíos actuales y se llevó a cabo la elección de la nueva Directiva que liderará el gremio durante los próximos dos años.

 
La nueva Directiva de Austro Chile para el período 2025-2027 quedó conformada de la siguiente manera:

 
Presidenta: Ximena Castro, Parque del Estrecho
Vicepresidenta: Paola Milosevic, La Yegua Loca
Tesorera: Tania Pivcevic, DAP
Secretaria: Yara Gutiérrez, Kipaventour Patagonie
Director: Claudio Calisto, Turismo Runner
Directora: Verónica Peragallo, Antarctica21
Directora: Alejandra Solo de Zaldívar, Solo Expediciones

Durante la jornada, se destacó la relevancia del trabajo gremial y la importancia de fortalecer la articulación público-privada para seguir impulsando el desarrollo turístico de la región.

 
La nueva presidenta de Austro Chile, Ximena Castro, señaló: “En Austro Chile contamos con socios de las cuatro provincias de Magallanes y la Antártica Chilena, y eso nos compromete a trabajar de manera colaborativa para impulsar el crecimiento equilibrado de cada territorio, respetando su identidad y potenciando su valor. Por ello, estamos muy contentos de que la nueva directiva incorpore a representantes de empresas que operan en todas las provincias de nuestra región. En este periodo, nuestro foco estará en promover un trabajo asociativo y estrecho con los sectores público y privado, para avanzar juntos en el desarrollo turístico, en un año clave para el sector”.

 
Por su parte, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, expresó: “Queremos agradecer a los directores salientes por su compromiso y valioso aporte durante estos años, así como también a quienes continúan en este nuevo período, por su constante trabajo en favor del desarrollo del turismo regional”.

 
Con esta nueva directiva, Austro Chile reafirma su compromiso con la promoción del turismo sustentable y la colaboración entre los distintos actores que conforman la cadena de valor del turismo en la región más austral del país.


proyectoturismotdf

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

nuestrospodcast
becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Noticias
Destacadas
