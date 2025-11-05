Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

“EN OTRAS REGIONES NO SE HA DADO ASÍ”: CANDIDATA VERONICA AGUILAR SOSTIENE QUE EL MODELO OLN PUNTA ARENAS PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA VENTAJA PARA LOS NIÑOS

Buenos días región.

veronicaaguilar

Esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Verónica Aguilar Martínez, analizó el panorama electoral, su experiencia previa en el Concejo Municipal de Punta Arenas y temas de justicia y niñez en la región.

Uno de los puntos que planteó fue el funcionamiento de la Oficina Local de la Niñez (OLN) en Punta Arenas. Aguilar cuestionó que, a diferencia de las demás comunas de Magallanes, donde estas oficinas operan bajo la administración de sus propios municipios —como establece la normativa vigente—, en el caso de Punta Arenas el organismo se encuentra bajo el alero del Gobierno Regional. “Las otras oficinas locales de la niñez de la región están trabajadas por sus propios municipios como la ley establece” señaló, añadiendo que “hoy día la tenemos (en Punta Arenas) bajo el alero de la gobernación es inédito porque en otras regiones no se ha dado así” y remarcando que “una cosa es decir los niños primero y otra cosa es hacerlo”.

Respecto a su despliegue en campaña y su relación previa con la ciudadanía, abordó cómo su rol como concejala —durante ocho años— marcó una cercanía previa, pero también ha descubierto reconocimiento en otras zonas de la región: “yo pensé que no me conocía nadie, en Punta es mucho más fácil porque estuve 8 años de concejala (…) “cuando empecé a recorrer la región me di cuenta que no era así, hay gente que sí me conoce” aludiendo incluso a iniciativas culturales como el Festival Folclórico en la Patagonia. La candidata expresó además la desafección ciudadana con la política tradicional: “estamos cansados de sentirnos utilizados, es una de las cosas que me han hecho saber desde Dorotea hasta Agua Fresca” y subrayó su postura de compromiso territorial: “mi compromiso es ese en realidad no prometo sino que me comprometo a trabajar por Magallanes, a quedarme en Magallanes”.

En materia de justicia, Aguilar también planteó reparos al actual funcionamiento del sistema penal, apuntando a la sensación de puerta giratoria y a la situación de víctimas —particularmente jóvenes— que denuncian agresores cercanos y ven que los responsables cumplen condenas sin prisión efectiva. “No podemos tener jóvenes que han denunciado a familiares cercanos, personas que han sido señaladas que efectivamente cometieron delitos, culpables, pero cumplen pena en libertad, ¿qué pasa con las víctimas?” indicó.


muestracartografia

HAVSTRACTO REPRESENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN LA MUESTRA “DERIVAS. UNA CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL DE LA COLECCIÓN” DEL MUSEO EDUARDO MINNICELLI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

FOTO GRUPAL FERIA H2V
nuestrospodcast
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernacmagallanesmenstrual

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)