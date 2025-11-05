“EN OTRAS REGIONES NO SE HA DADO ASÍ”: CANDIDATA VERONICA AGUILAR SOSTIENE QUE EL MODELO OLN PUNTA ARENAS PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA VENTAJA PARA LOS NIÑOS

Esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Verónica Aguilar Martínez, analizó el panorama electoral, su experiencia previa en el Concejo Municipal de Punta Arenas y temas de justicia y niñez en la región.

Uno de los puntos que planteó fue el funcionamiento de la Oficina Local de la Niñez (OLN) en Punta Arenas. Aguilar cuestionó que, a diferencia de las demás comunas de Magallanes, donde estas oficinas operan bajo la administración de sus propios municipios —como establece la normativa vigente—, en el caso de Punta Arenas el organismo se encuentra bajo el alero del Gobierno Regional. “Las otras oficinas locales de la niñez de la región están trabajadas por sus propios municipios como la ley establece” señaló, añadiendo que “hoy día la tenemos (en Punta Arenas) bajo el alero de la gobernación es inédito porque en otras regiones no se ha dado así” y remarcando que “una cosa es decir los niños primero y otra cosa es hacerlo”.

Respecto a su despliegue en campaña y su relación previa con la ciudadanía, abordó cómo su rol como concejala —durante ocho años— marcó una cercanía previa, pero también ha descubierto reconocimiento en otras zonas de la región: “yo pensé que no me conocía nadie, en Punta es mucho más fácil porque estuve 8 años de concejala (…) “cuando empecé a recorrer la región me di cuenta que no era así, hay gente que sí me conoce” aludiendo incluso a iniciativas culturales como el Festival Folclórico en la Patagonia. La candidata expresó además la desafección ciudadana con la política tradicional: “estamos cansados de sentirnos utilizados, es una de las cosas que me han hecho saber desde Dorotea hasta Agua Fresca” y subrayó su postura de compromiso territorial: “mi compromiso es ese en realidad no prometo sino que me comprometo a trabajar por Magallanes, a quedarme en Magallanes”.

En materia de justicia, Aguilar también planteó reparos al actual funcionamiento del sistema penal, apuntando a la sensación de puerta giratoria y a la situación de víctimas —particularmente jóvenes— que denuncian agresores cercanos y ven que los responsables cumplen condenas sin prisión efectiva. “No podemos tener jóvenes que han denunciado a familiares cercanos, personas que han sido señaladas que efectivamente cometieron delitos, culpables, pero cumplen pena en libertad, ¿qué pasa con las víctimas?” indicó.

