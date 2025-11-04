"¿VOTARÍA POR EL FACHO O POR EL COMUNACHO?": PARISI EXPLICA CONCEPTOS Y SU POSTURA EN SEGUNDA VUELTA

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, explicó los conceptos de "facho" y "comunacho" con los que ha descrito a los otros aspirantes a La Moneda.

En el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la periodista Mónica Pérez citó una frase expresada con anterioridad por el candidato: “La política en Chile es de centro izquierda y en la segunda vuelta tan polarizada entre facho y comunacho (...) no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa”. En este contexto, le consultó: "¿Quién es el facho y quién es el comunacho? ¿A quién se refería?".

Franco Parisi respondió que "a los extremos políticos, esa frase era un contexto mayor diciendo que si no pasábamos a segunda vuelta. Lo más probable es que pasemos a segunda vuelta. Al que le caiga el poncho, que se lo ponga".

Parisi revela su postura ante eventual segunda vuelta

El fundador del PDG argumentó que "estamos diciendo que Chile siempre está siendo dividido, vimos una discusión bizantina de por quién había votado Jaime Guzmán, esos no son los problemas de la gente, los problemas son el déficit habitacional, el problema de la educación y seguridad y la corrupción".

Por su parte, la periodista Mónica Pérez le preguntó: Si usted no pasara a segunda vuelta ¿Votaría por el facho o por el comunacho?".

"El 16 en la noche lo más probable es que pasemos a segunda vuelta. Si tenemos una fiesta de matrimonio, no esté diciendo ‘qué pasa si te esperas’, espérese un poquitito. Quedan dos semanas, ahí le contesto", aseguró Parisi.

Adicionalmente, enfatizó que "lo más probable es que pasemos a segunda vuelta porque Chile no es ni facho ni comunacho".

Fuente: www.t13.cl

