FINALIZA TALLER MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE CUIDADORES 2025

Con una ceremonia y un conversatorio final, la Unidad de Discapacidad del municipio realizó el cierre del Taller de Formación de Cuidadores "Herramientas básicas para el cuidado de personas con dependencia moderada - severa".

​



El programa, que se extendió durante ocho sesiones presenciales y totalizó 16 horas de formación teórico - práctica, tuvo como propósito entregar herramientas concretas para el cuidado de personas con discapacidad, además de promover el autocuidado y la salud emocional de quienes asumen esta labor.

​



"Las cuidadoras pudieron aprender distintas herramientas desde lo social, psicológico y también desde el aspecto clínico, con profesionales como kinesiólogos, químicos-farmacéuticos, odontólogos, trabajadoras sociales y psicólogos, entre otros", destacó Carolina Nesbet, profesional de la Unidad de Discapacidad del municipio. Además, la funcionaria subrayó que esta es la séptima versión del taller, alcanzando a más de 165 personas capacitadas desde su implementación.

​



Las clases fueron impartidas por un equipo multidisciplinario de profesionales de la Corporación Municipal de Punta Arenas, el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y la Unidad de Discapacidad, abordando temáticas clave como primeros auxilios, técnicas de transferencia, alimentación, comunicación, salud bucal, farmacología y cuidados de enfermería, junto con módulos de autocuidado, manejo del estrés y bienestar psicológico.

​



Las protagonistas valoraron profundamente la experiencia. Doris Duncan, cuidadora participante, comentó: "Me sirvió muchísimo porque cuido a una abuelita de 98 años. Aprendí cosas que me ayudan a atenderla mejor, pero también a preocuparme de mí misma. Si uno está bien, puede cuidar mejor".

​



Por su parte, Dulce María Gil Santo destacó la importancia del aprendizaje colectivo: "Fue una experiencia muy bonita, no solo por lo que aprendimos, sino porque compartimos nuestras vivencias. Me voy con alegría y con más herramientas para aplicar en casa".

​

