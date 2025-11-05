Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

FINALIZA TALLER MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE CUIDADORES 2025

​La iniciativa, desarrollada por la Unidad de Discapacidad, permitió capacitar a 15 cuidadoras en técnicas prácticas y conocimientos esenciales para el cuidado de personas con dependencia moderada o severa.

TT 6
Con una ceremonia y un conversatorio final, la Unidad de Discapacidad del municipio realizó el cierre del Taller de Formación de Cuidadores "Herramientas básicas para el cuidado de personas con dependencia moderada - severa".

El programa, que se extendió durante ocho sesiones presenciales y totalizó 16 horas de formación teórico - práctica, tuvo como propósito entregar herramientas concretas para el cuidado de personas con discapacidad, además de promover el autocuidado y la salud emocional de quienes asumen esta labor.

"Las cuidadoras pudieron aprender distintas herramientas desde lo social, psicológico y también desde el aspecto clínico, con profesionales como kinesiólogos, químicos-farmacéuticos, odontólogos, trabajadoras sociales y psicólogos, entre otros", destacó Carolina Nesbet, profesional de la Unidad de Discapacidad del municipio. Además, la funcionaria subrayó que esta es la séptima versión del taller, alcanzando a más de 165 personas capacitadas desde su implementación.

Las clases fueron impartidas por un equipo multidisciplinario de profesionales de la Corporación Municipal de Punta Arenas, el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y la Unidad de Discapacidad, abordando temáticas clave como primeros auxilios, técnicas de transferencia, alimentación, comunicación, salud bucal, farmacología y cuidados de enfermería, junto con módulos de autocuidado, manejo del estrés y bienestar psicológico.

Las protagonistas valoraron profundamente la experiencia. Doris Duncan, cuidadora participante, comentó: "Me sirvió muchísimo porque cuido a una abuelita de 98 años. Aprendí cosas que me ayudan a atenderla mejor, pero también a preocuparme de mí misma. Si uno está bien, puede cuidar mejor".

Por su parte, Dulce María Gil Santo destacó la importancia del aprendizaje colectivo: "Fue una experiencia muy bonita, no solo por lo que aprendimos, sino porque compartimos nuestras vivencias. Me voy con alegría y con más herramientas para aplicar en casa".


WhatsApp Image 2025-11-05 at 6

DAVOR, EL PERIODISTA MAGALLÁNICO QUE HOY ES CONDUCTOR EN TVN: "SIEMPRE RECORDARÉ MIS RAÍCES"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES

Leer Más

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

FOTO GRUPAL FERIA H2V
nuestrospodcast
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriaparvularia

SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FORO DE LÍDERES EN BRASIL (5)

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN FORO DE LÍDERES LOCALES EN RÍO DE JANEIRO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernacmagallanesmenstrual

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)