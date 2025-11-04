Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

TVN ROMPE EL SILENCIO Y CORRIGE CIFRAS SOBRE VENTA DE INMUEBLE Y TERRENO EN REGIONES

Según precisó TVN, el inmueble de Punta Arenas está en proceso de venta por 90.000 UF (aproximadamente $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó se vendió en 8.000 UF (alrededor de $314 millones).

tvn_red_austral

Televisión Nacional de Chile (TVN) aclaró que se encuentra ejecutando un proceso de venta de ciertos activos inmobiliarios, en el marco de un plan de sostenibilidad financiera destinado a garantizar su funcionamiento y misión pública a mediano y largo plazo.


El canal desmintió cifras difundidas recientemente por algunos medios, indicando que los valores publicados no corresponden a los montos reales. Según precisó TVN, el inmueble de Punta Arenas está en proceso de venta por 90.000 UF (aproximadamente $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó se vendió en 8.000 UF (alrededor de $314 millones). En total, ambas operaciones suman 98.000 UF, equivalentes a $3.846 millones, cifras notablemente menores a las mencionadas en la prensa.


TVN destacó que los precios están alineados con las características de cada propiedad y con las condiciones del mercado inmobiliario. Asimismo, enfatizó que la venta no afecta la operación ni la cobertura regional del canal, ni compromete su patrimonio cultural, histórico o audiovisual.


El canal reafirmó su compromiso con todas las regiones de Chile, asegurando que seguirá fortaleciendo su presencia territorial. Además, TVN señaló que continuará con su proceso de modernización y reorganización patrimonial, con el fin de consolidar su rol público y seguir aportando a la vida democrática, cultural y social del país.


Con estas acciones, TVN busca garantizar su estabilidad financiera sin comprometer su misión ni la relación con las audiencias regionales.

Fuente: radioagricultura.cl

TVN CONCRETA VENTA DE PRIMEROS DOS EDIFICIOS EN MEDIO DE PROFUNDA CRISIS: SEDE EN PUNTA ARENAS SE VENDIÓ POR $6.100 MILLONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

