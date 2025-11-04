TVN ROMPE EL SILENCIO Y CORRIGE CIFRAS SOBRE VENTA DE INMUEBLE Y TERRENO EN REGIONES

Televisión Nacional de Chile (TVN) aclaró que se encuentra ejecutando un proceso de venta de ciertos activos inmobiliarios, en el marco de un plan de sostenibilidad financiera destinado a garantizar su funcionamiento y misión pública a mediano y largo plazo.

​



El canal desmintió cifras difundidas recientemente por algunos medios, indicando que los valores publicados no corresponden a los montos reales. Según precisó TVN, el inmueble de Punta Arenas está en proceso de venta por 90.000 UF (aproximadamente $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó se vendió en 8.000 UF (alrededor de $314 millones). En total, ambas operaciones suman 98.000 UF, equivalentes a $3.846 millones, cifras notablemente menores a las mencionadas en la prensa.

​



TVN destacó que los precios están alineados con las características de cada propiedad y con las condiciones del mercado inmobiliario. Asimismo, enfatizó que la venta no afecta la operación ni la cobertura regional del canal, ni compromete su patrimonio cultural, histórico o audiovisual.

​



El canal reafirmó su compromiso con todas las regiones de Chile, asegurando que seguirá fortaleciendo su presencia territorial. Además, TVN señaló que continuará con su proceso de modernización y reorganización patrimonial, con el fin de consolidar su rol público y seguir aportando a la vida democrática, cultural y social del país.

​



Con estas acciones, TVN busca garantizar su estabilidad financiera sin comprometer su misión ni la relación con las audiencias regionales.

Fuente: radioagricultura.cl