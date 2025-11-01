ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ FORTALECEN SU FORMACIÓN TÉCNICA CON VISITA EDUCATIVA AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

En el marco del convenio de colaboración entre Vertice Patagonia y el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, estudiantes de la especialidad de Servicios de Turismo realizaron una enriquecedora experiencia práctica en el Parque Nacional Torres del Paine, conociendo dos de los refugios de montaña de Vertice: Paine Grande y Grey.

La iniciativa se desarrolló entre el 21 y el 24 de octubre, con la participación de 19 alumnos de cuarto medio y tres docentes acompañantes, experiencia que comenzó en el Refugio Paine Grande y continuó hacia el Refugio Grey, donde finalizaron su recorrido tras tres días de actividades prácticas.

El proyecto tuvo como objetivo reforzar los conocimientos técnicos adquiridos por los estudiantes mediante la planificación y ejecución autogestionada de uno de los circuitos más emblemáticos del parque. Esta vivencia les permitió aplicar en terreno habilidades vinculadas a la gestión sustentable de servicios turísticos y la atención de visitantes.

Erik Ordóñez Pino, profesor del liceo y coordinador de su especialidad de Turismo, valoró la instancia señalando que "nuestros alumnos pudieron aplicar todo lo que aprendieron durante el ciclo escolar de nuestra especialidad, y llevar lo teórico a lo práctico usando una metodología que se enfoca en la experiencia. Sentimos y hemos corroborado que aprenden más en terreno que en la sala de clases, y en eso Vertice nos ayuda mucho, ya que en sus refugios el personal se da el tiempo para conversar con los alumnos, enseñarles su labor y compartir sus experiencias".

El docente también destacó la relevancia del convenio con la empresa: "Tener una colaboración con Vertice es muy significativo, ya que nos permite generar actividades que aporten al desarrollo educativo y profesional de nuestros estudiantes. Además, abre la posibilidad de que realicen sus prácticas profesionales con ellos, complementando todo lo que buscamos transmitir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperamos seguir fortaleciendo esta alianza que aporta al crecimiento de nuestros alumnos, futuros agentes turísticos de Puerto Natales, la región y el país".

Desde Vertice Patagonia también valoraron la importancia de mantener este tipo de alianzas educativas, que fortalecen el vínculo entre la industria turística y la formación técnica en la comunidad local, impulsando el desarrollo profesional de las futuras generaciones de guías y operadores turísticos de la región.

