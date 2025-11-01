Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de noviembre de 2025

ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ FORTALECEN SU FORMACIÓN TÉCNICA CON VISITA EDUCATIVA AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La experiencia, desarrollada en alianza con Vertice Patagonia, permitió a los alumnos aplicar en terreno sus conocimientos en servicios turísticos y gestión sustentable. ​

WhatsApp Image 2025-10-24 at 3

En el marco del convenio de colaboración entre Vertice Patagonia y el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, estudiantes de la especialidad de Servicios de Turismo realizaron una enriquecedora experiencia práctica en el Parque Nacional Torres del Paine, conociendo dos de los refugios de montaña de Vertice: Paine Grande y Grey.

La iniciativa se desarrolló entre el 21 y el 24 de octubre, con la participación de 19 alumnos de cuarto medio y tres docentes acompañantes, experiencia que comenzó en el Refugio Paine Grande y continuó hacia el Refugio Grey, donde finalizaron su recorrido tras tres días de actividades prácticas.

El proyecto tuvo como objetivo reforzar los conocimientos técnicos adquiridos por los estudiantes mediante la planificación y ejecución autogestionada de uno de los circuitos más emblemáticos del parque. Esta vivencia les permitió aplicar en terreno habilidades vinculadas a la gestión sustentable de servicios turísticos y la atención de visitantes.

Erik Ordóñez Pino, profesor del liceo y coordinador de su especialidad de Turismo, valoró la instancia señalando que "nuestros alumnos pudieron aplicar todo lo que aprendieron durante el ciclo escolar de nuestra especialidad, y llevar lo teórico a lo práctico usando una metodología que se enfoca en la experiencia. Sentimos y hemos corroborado que aprenden más en terreno que en la sala de clases, y en eso Vertice nos ayuda mucho, ya que en sus refugios el personal se da el tiempo para conversar con los alumnos, enseñarles su labor y compartir sus experiencias".

El docente también destacó la relevancia del convenio con la empresa: "Tener una colaboración con Vertice es muy significativo, ya que nos permite generar actividades que aporten al desarrollo educativo y profesional de nuestros estudiantes. Además, abre la posibilidad de que realicen sus prácticas profesionales con ellos, complementando todo lo que buscamos transmitir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperamos seguir fortaleciendo esta alianza que aporta al crecimiento de nuestros alumnos, futuros agentes turísticos de Puerto Natales, la región y el país".

Desde Vertice Patagonia también valoraron la importancia de mantener este tipo de alianzas educativas, que fortalecen el vínculo entre la industria turística y la formación técnica en la comunidad local, impulsando el desarrollo profesional de las futuras generaciones de guías y operadores turísticos de la región.


sleppisos

SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas