INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Con el objetivo de incentivar la cultura, la lectura y la creación literaria entre las y los jóvenes de enseñanza media, la Academia Chilena de Artes y Letras Rotarias lanzó la convocatoria al Tercer Concurso de Cuentos, que estará abierto hasta el 28 de noviembre de 2025.

El certamen está dirigido a estudiantes secundarios de establecimientos invitados de todo el país, quienes podrán enviar sus trabajos en torno a uno o más de los valores fundamentales que promueve el Rotary: compañerismo, diversidad, integridad, liderazgo y servicio.

La invitación, según sus organizadores, busca motivar a las nuevas generaciones a reflexionar y expresar, a través de la literatura, cómo viven y entienden estos principios en su vida cotidiana. “Extendemos la invitación a todos los estudiantes secundarios para que se inspiren y animen a participar en el concurso. Queremos conocer sus historias y cómo ven, desde sus diferentes perspectivas, los valores que promovemos desde nuestra institución, que finalmente son valores compartidos y universales”, señaló Nelson Cárcamo, presidente del Rotary Club Punta Arenas.

Premios y publicación

Además de los reconocimientos que otorgará la organización a los ganadores, los cuentos seleccionados serán publicados tanto en formato digital como en una edición impresa, lo que permitirá dar visibilidad al trabajo de los estudiantes y poner en valor el talento joven en el ámbito literario. Para muchos, esta puede ser su primera experiencia de publicación, constituyendo un incentivo adicional para sumarse a la iniciativa.

El certamen, en sus ediciones anteriores, ha contado con una importante participación de estudiantes, logrando reunir relatos que destacan por su creatividad, compromiso y capacidad de conectar con los valores rotarios desde miradas diversas. La organización espera que este año la convocatoria tenga un alcance aún mayor y que cada vez más jóvenes se animen a plasmar sus ideas en palabras.

Formación integral

El concurso de cuentos se enmarca dentro de la misión de Rotary y de la Academia de Artes y Letras Rotarias de aportar al desarrollo integral de las juventudes, fomentando no solo el aprendizaje formal, sino también la creatividad, la reflexión crítica y el compromiso con valores humanos y comunitarios.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas permiten tender puentes entre el mundo educativo, la cultura y la comunidad, en un contexto donde resulta cada vez más necesario dar espacios de expresión y participación a los jóvenes.

“Rotary, a través de sus diferentes programas, busca inspirar y formar ciudadanos conscientes, capaces de aportar a la sociedad desde distintos ámbitos. La literatura, en este sentido, es una herramienta poderosa para transmitir ideas, emociones y valores, y estamos convencidos de que nuestros estudiantes tienen mucho que decir”, añadió Cárcamo.

Cómo participar

Los estudiantes interesados deberán presentar un cuento original e inédito, con temática libre pero inspirado en los valores rotarios. Cada institución educativa recibirá las bases del concurso, que detallan los plazos, requisitos y modalidades de entrega.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre de 2025 y los resultados serán anunciados en una ceremonia especial, donde además se dará a conocer la publicación oficial de los textos seleccionados.

​

