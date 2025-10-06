Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de octubre de 2025

PLAN NACIONAL DE LICEOS EMBLEMÁTICOS INCORPORA AL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

​En Magallanes el recinto educativo seleccionado para ser parte de este plan es el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, que acaba de celebrar 120 años desde su fundación y actualmente tiene una matrícula de 664 estudiantes.

liceoemblematico

​Fortalecer la excelencia académica a través de una serie de medidas que contemplan acompañar a los equipos directivos, formación docente y trabajo con los estudiantes es el principal objetivo del Plan de Fortalecimiento de Liceos Emblemáticos, una iniciativa del Ministerio de Educación que comenzó en marzo de este año y que incluye a establecimientos del todo al país.

 
En Magallanes el recinto educativo seleccionado para ser parte de este plan es el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, que acaba de celebrar 120 años desde su fundación y actualmente tiene una matrícula de 664 estudiantes.

 
Para avanzar en el trabajo con el liceo visitaron el SLEP Magallanes los encargados del Plan de Fortalecimiento de Liceos Emblemáticos, Alejandra Rodríguez y José Miguel Rodríguez de la División de Educación General del Ministerio de Educación.

 
Alejandra Rodríguez explicó que con el plan buscan “recuperar la excelencia académica y el mérito en los establecimientos que son reconocidos por la comunidad como espacios de la educación pública y que han sido faros para el desarrollo social de las regiones”.

 
Por su parte, José Miguel Rodríguez, agregó que “estamos desarrollando con ellos un trabajo en el área técnica, particularmente con los profesores jefes, en el acompañamiento al equipo técnico, trabajando las competencias directivas con el director y su equipo, y con los alumnos estamos trabajando los temas de convivencia escolar con la Fundación Semilla. Pronto viene un trabajo con los asistentes de educación. Entonces, es un plan bien completo, bien integral, que trata de abordar distintos aspectos para ir fortaleciendo, de manera que estas comunidades recuperen liderazgo”.

 
El plan del Ministerio de Educación durará dos años, con intervenciones de este tipo en 28 liceos a lo largo del país. Su origen está en un acuerdo en el contexto de la última negociación del presupuesto nacional para hacer un trabajo específico con los establecimientos emblemáticos, respaldado a través de una resolución y una glosa presupuestaria que permite la inversión de recursos en la mejora pedagógica.

liceoemblematico

PLAN NACIONAL DE LICEOS EMBLEMÁTICOS INCORPORA AL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

Leer Más

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

munipuq
nuestrospodcast
Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
drugmochila

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
2025-10-03 Apoyos Ruta Manantiales TDF (5)

CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)