3 de noviembre de 2025

PUNTA ARENAS: NOVENA EDICIÓN DE FERIA GOURMET INICIA ESTE PRÓXIMO SÁBADO

El lanzamiento de la nueva temporada reunió a productores locales y autoridades en el Palacio José Montes. Este año se realizarán nueve fechas entre noviembre y abril en la Escuela Argentina.

LANZAMIENTO DE FERIA GOURMET (3)

Con la participación de productores locales, autoridades y representantes municipales, este sábado 1 de noviembre se realizó el lanzamiento oficial de la novena temporada de la Feria Gourmet, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo.

La actividad tuvo lugar en el Palacio José Montes y marcó el inicio de una nueva temporada que reunirá a 30 productores y productoras locales dedicados a la horticultura y la elaboración de alimentos. La primera fecha de la feria se desarrollará el sábado 8 de noviembre, en la Escuela Argentina, ubicada en Manuel Aguilar con Avenida Frei, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación de esta iniciativa que cumple nueve años. "La Feria Gourmet ha sido todo un éxito. En promedio, cada edición convoca a mil vecinos que acceden a productos de primera calidad, 100% locales, sin químicos y con comercio justo. Aquí el productor le vende directamente al consumidor, fomentando la alimentación sana y fortaleciendo nuestra economía local", afirmó.

El jefe comunal precisó que la temporada 2025-2026 contempla nueve fechas entre noviembre y abril, debido a que el calendario electoral impidió sumar dos fines de semana. "Este año partiremos una hora antes, a las nueve de la mañana, y terminaremos a la una de la tarde. Todas las ferias se realizarán en la Escuela Argentina, un lugar que ya se ha vuelto tradicional", añadió Radonich, agradeciendo al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) por facilitar el espacio.

Durante la temporada pasada, la Feria Gourmet recibió más de 7.200 visitas y generó ventas por más de $31 millones, además de incorporar servicios municipales como el stand de la Tarjeta Punta Arenas, vacunaciones y controles preventivos de salud.

Las productoras locales valoraron el espacio que año a año fortalece su trabajo. Teresa Mancilla, quien participa por tercer año, comentó: "Estamos con harto entusiasmo y ganas de reencontrarnos con nuestro público. Llevaremos lechugas, cilantro, perejil, huevos regionales, ruibarbo y rabanitos, que siempre llaman la atención por su colorido".

En tanto, Ana Villegas expresó su gratitud al municipio: "Esta feria se ha convertido en una tradición. Nos motiva a seguir creciendo y compartir nuestros productos con la comunidad y con las visitas que llegan a Punta Arenas".

La Dirección de Fomento Productivo y Turismo resaltó que la Feria Gourmet busca promover la alimentación consciente y el consumo local, bajo el concepto de "kilómetro 0", que impulsa el uso de productos propios del territorio.

La invitación está hecha para toda la comunidad: la primera fecha será el sábado 8 de noviembre, en la Escuela Argentina, de 9:00 a 13:00 horas, con productos frescos, elaboraciones locales y el sello característico de los sabores magallánicos.


munipuq

EL RECORTE PRESUPUESTARIO DE TRUMP QUE IMPLICA MILLONARIO REVÉS PARA PUNTA ARENAS

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

pdicocainapuq
proyectoturismotdf

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

audioserie1412

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR” DE SENDA MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

668c75d5-41d1-4bed-97c9-383c196de851

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

