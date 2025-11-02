Punta Arenas,
2 de noviembre de 2025

JORNADA DE TAMIZAJE ECOGRÁFICO EN VILLA TEHUELCHES FORTALECE LA PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS

La actividad se realizó con el apoyo del Servicio de Salud y del Hospital Clínico de Magallanes. ​

foto (1)

En el marco del Programa de Hidatidosis, recientemente la SEREMI de Salud, en conjunto con la Posta de Villa Tehuelches, realizó una jornada de tamizaje ecográfico dirigida a pacientes que se atienden en dicho establecimiento, en su mayoría trabajadores del sector agropecuario. La actividad se realizó con el apoyo del Servicio de Salud y del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), y contó, además, con la participación de Vivian Garay, jefa del Departamento de Salud Pública de la SEREMI, y de Alejandra Manzanares, profesional de la autoridad sanitaria.

De esta forma, durante la jornada, el Dr. Juan Pablo Rider, médico cirujano del HCM atendió a 28 pacientes mediante screening ecográficos abdominales, detectando en algunos casos la presencia de quistes sospechosos de hidatidosis, quienes fueron derivados para diagnósticos confirmatorios. La ecografía es una herramienta clave por su alta sensibilidad y bajo costo, lo que la convierte en un método eficaz para la pesquisa precoz de casos de hidatidosis. En este operativo, se contó con la colaboración del Dr. Anael Polak del HCM.

Alejandra Manzanares, encargada de Vigilancia y Gestión Ambiental del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, explicó: “Este operativo lo veníamos coordinando desde el año pasado junto a la posta de Villa Tehuelches, y su importancia radica en que la hidatidosis es una enfermedad estrechamente ligada a la ganadería, al trabajo en el agro y a la tenencia de perros. En esta zona, principalmente en Laguna Blanca, hay muchos trabajadores dedicados a esas labores, por lo que era fundamental conocer su estado de salud, considerando que por la lejanía muchas veces les es difícil acceder a la posta o al centro de salud”.

La profesional resaltó que este operativo, el primero de este tipo en la zona, tuvo gran relevancia al permitir la pesquisa de posibles casos de hidatidosis en la población. Las personas en las que se encontraron hallazgos fueron derivadas al Hospital Clínico para su evaluación por un especialista. “Quizás, de no haberse realizado este operativo, podrían haber pasado años sin diagnóstico, ya que la hidatidosis es una enfermedad bastante silenciosa que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas”, detalló.

La jornada contó con la participación la Médico Veterinario de la Municipalidad de Laguna Blanca, Dra. María Fernanda Ojeda, quien realizó una charla educativa sobre el ciclo del parásito Echinococcus granulosus y las medidas de prevención, además de actualizar el catastro de perros por predio y entregar antiparasitarios, acciones esenciales para cortar el ciclo de transmisión.

La hidatidosis es una enfermedad grave causada por el parásito Echinococcus granulosus que los perros adquieren al comer vísceras crudas y que transmiten mediante sus fecas. Las cuales pueden contaminar el pasto, la tierra, verduras e incluso su pelaje, y así llegar a nuestra familia. Uno de los factores críticos en la mantención del ciclo es la alimentación de perros con vísceras.

La infección humana puede provocar quistes hidatídicos principalmente en órganos como el hígado y los pulmones, generando graves consecuencias para la salud, tanto en adultos como en niños.
Por ello, es fundamental desparasitar periódicamente a los perros, evitar alimentarlos con vísceras y proteger las fuentes de agua y alimentos —por ejemplo, mediante el uso de invernaderos— de la presencia de animales que puedan propagar el parásito. En 2024 se notificaron 14 casos de hidatidosis en Magallanes, lo que refuerza la importancia de fortalecer el trabajo intersectorial orientado al tamizaje y a la prevención de esta enfermedad.


