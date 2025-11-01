SERNAMEG OFRECEN APOYO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO PARA HIJOS DE LA VÍCTIMA DE FEMICIDIO

Pamela Leiva Burgos: "Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, queremos expresar que en relación al femicidio consumado ocurrido en nuestra región en contra de una mujer de nacionalidad dominicana, nos encontramos en comunicación con la familia de la víctima para ofrecerles nuestro apoyo psicosocial y jurídico, junto con comenzar a tramitar la pensión para hijos e hijas víctima de femicidio tal como lo establece la Ley de Reparación. Como Servicio seguimos monitoreando el caso, acompañando a la familia y a la espera del control de detención del agresor.

La violencia hacia las mujeres es un delito de seguridad pública y el femicidio la expresión más grave de la violencia de género. Es por esto que hacemos un llamado para que todo el proceso de investigación se desarrolle con perspectiva de genero. Como dirección regional reafirmamos nuestro compromiso para que las víctimas y sus familias reciban el apoyo y acceso a la justicia tal como indica la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres"

​

