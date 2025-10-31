Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

31 de octubre de 2025

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

El ministro Nicolás Cataldo aseguró que la iniciativa “garantiza esa estabilidad y esa necesaria dignidad para los maestros y maestras de Chile. Si queremos prestigiar la profesión docente, si queremos ayudarla, este es el camino”. ​

668c75d5-41d1-4bed-97c9-383c196de851

Este lunes y por 122 votos, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Titularidad Docente, que busca otorgar estabilidad laboral a maestras y maestros que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria, conforme a la normativa vigente.

Tras la votación, el ministro de Educación Nicolás Cataldo destacó que “cuando las y los docentes no tienen certidumbre respecto a su continuidad laboral, cuando todos los años pueden ser sujetos de supresión de horas, sin una estructura objetiva que pudiese efectivamente regular aquello, la incertidumbre a veces prima y eso expulsa del sistema a muchos profesores, sobre todo a aquellos que están recién iniciando sus trayectorias laborales y es por eso que contar con este proyecto es relevante”.

Cataldo agregó que “aparte de escuchar las demandas de los profesores y profesoras que, a través del acuerdo que hicimos sobre la Agenda Corta que negociamos hace unos meses, y además también de la voluntad de los parlamentarios y parlamentarias que hicieron propia esta iniciativa, quisimos incorporar la permanencia de la norma, es decir, que esta sea la última vez que tengamos que legislar para que esto opere en el Estatuto Docente como una regla permanente, que garantiza esa estabilidad y esa necesaria dignidad para los maestros y maestras de Chile. Si queremos prestigiar la profesión docente, si queremos ayudarla, este es el camino”.

La autoridad del Mineduc aseguró que “este proyecto no es sólo una medida laboral, es también y, sobre todo, una política educativa de largo alcance que apunta directamente al corazón de la educación pública. Más estabilidad significa más calidad, más compromiso y más confianza en nuestro sistema”.

Mejora en las condiciones laborales docentes

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, planteó que “son 28.000 profesoras y profesores que se van a ver beneficiados, de pasar de un contrato inestable, precario, angustiante, en donde año a año no se sabe si se va a tener trabajo o no; a un contrato estable, como corresponde a la dignidad de cualquier trabajador que le ha sido renovado su contrato y después de un tiempo ese contrato debe pasar a ser indefinido. Eso es lo que se ha aprobado hoy”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, diputada Mónica Arce, sostuvo que agradeció al Ejecutivo que “haya escuchado justamente los proyectos que distintos diputados presentamos para esta moción, pero que además escuchara una indicación en particular que era la permanencia. Es algo histórico, porque jamás se había dado en el Parlamento de Chile que por fin se hiciera justicia para las condiciones laborales de tantos docentes en Chile”.

Detalles de la iniciativa

El proyecto, que recoge los boletines refundidos N°17.755-04, N°17.748-04 y N°17.489-04, es parte de los acuerdos de la Agenda Corta entre el Mineduc y el Colegio de Profesoras y Profesores. 

La iniciativa reconoce la titularidad en el cargo a docentes de establecimientos públicos, mediante la introducción de una regla permanente en el Estatuto Docente y no solo por una vez, como se había hecho en reiteradas oportunidades previas (en los años 1999, 2014, 2018 y 2021, sobre la base de la Ley N°19.648).

En este contexto, esta propuesta legislativa actualiza la fecha del reconocimiento a profesoras y profesores que cumplan con la antigüedad y carga horaria. Así, se contempla conceder la titularidad a los y las docentes que al 31 de julio de 2025 se encuentren incorporados en la dotación docente de un municipio, corporación municipal o Servicio Local y cumplan los siguientes requisitos: haberse desempeñado como docentes en la dotación por al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, y por un mínimo de 20 horas cronológicas.

De esta manera, se otorga estabilidad laboral a las y los docentes de la educación pública, reconociendo el carácter continuo y permanente de su trabajo. Tras ser aprobada por la Cámara, la iniciativa pasará al Senado en segundo trámite legislativo.


servelvotos

SIN APOYO OFICIALISTA: CÁMARA APROBÓ MULTAS POR INCUMPLIR VOTO OBLIGATORIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.