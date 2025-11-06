CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS ABORDA VIVIENDA DIGNA, EX HOSPITAL REGIONAL Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ EN MAGALLANES

La candidata a diputada por Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez, fue invitada al programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones. En la conversación, abordó los principales desafíos que, a su juicio, deben ser prioridad para el desarrollo de la región, destacando la necesidad de avanzar en vivienda digna, preservar el patrimonio histórico y fortalecer la protección de la niñez.

Barrientos planteó que el acceso a una vivienda no es solo una necesidad material, sino un derecho que garantiza bienestar, estabilidad y comunidad. Enfatizó que aún existen familias, jóvenes y adultos mayores que esperan una solución definitiva, por lo que considera fundamental que el Estado y sus representantes asuman un rol activo en la reducción del déficit habitacional y en la construcción de espacios que entreguen tranquilidad y dignidad a las personas.

Respecto al ex Hospital Regional Lautaro Navarro, la candidata subrayó la importancia de recuperar y cuidar los espacios que forman parte de la historia y la identidad magallánica. Señaló que el abandono de lugares tan significativos no solo afecta su infraestructura, sino también la memoria colectiva de la comunidad, y llamó a que la política ponga el corazón y la empatía al servicio del bien común.

Finalmente, Barrientos destacó la urgencia de reforzar las políticas de protección a la niñez, considerando que en ellas se juega el futuro de la región. Manifestó que una comunidad que acompaña, cuida y da oportunidades reales a sus niños y niñas es una sociedad que construye esperanza y proyecta desarrollo con sentido humano.

