Punta Arenas,
8 de noviembre de 2025

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DISMINUYERON 1,8% INTERANUALMENTE EN SEPTIEMBRE 2025

En igual período, la tarifa promedio diaria fue $84.268 a nivel nacional, aumentando 8,0% en doce meses. ​

pernoctaciones - copia

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 1.536.589 en septiembre de 2025, lo que implicó una disminución de 1,8% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (551.624), con una variación de -6,0%, seguida por la Región de Valparaíso (176.406), con una baja de 6,7% respecto a septiembre de 2024.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 37,6%, contrayéndose 0,08pp. en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región Metropolitana de Santiago (63,7%), seguida por la Región de Antofagasta (49,6%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $31.671, aumentando 7,8% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $84.268 a nivel nacional, aumentando 8,0% interanualmente. 

 


TURISMO Y PLANIFICACIÓN: UNA DEUDA PENDIENTE

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


Humedal Tres Puentes

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE EXTIENDE PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA PARA DEFINIR SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

dra Fabiana Martin exponiendo ante participantes sobre los descubrimientos en Cueva Pali Aike

PARQUE NACIONAL PALI AIKE CELEBRÓ 55 AÑOS CON VISITA GUIADA PARA ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE PUNTA ARENAS

WhatsApp Image 2025-10-30 at 3

CONVERSANDO CON CRISTINA: HABLAMOS SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y LABOR DE RESCATE CANINO

