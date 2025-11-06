CHRISTIAN MATHESON CRITICA “ESTILO GRAU” EN CONTEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2026 Y EXIGE MAYOR CONTROL ANTIDROGAS EN PASOS DE MAGALLANES

El candidato a diputado por Magallanes, Christian Matheson Villan, se refirió esta mañana en Polar Comunicaciones en el programa “Buenos Días Región” a la compleja tramitación de la Ley de Presupuesto y a la preocupación creciente por el ingreso de drogas a la región por vía terrestre y marítima.

Matheson apuntó que la Comisión Mixta “rechazó casi todas las partidas de la ley más importante de la nación para el próximo año” y que según su análisis, “el estilo Grau hace difícil llegar a acuerdos”, en alusión al tono que ha tomado la negociación presupuestaria con el Ejecutivo.

Junto con ello, el postulante al Congreso reiteró que es urgente aumentar el estándar de control en los accesos al extremo sur del país, argumentando que se han vuelto “cada vez más frecuentes” las incautaciones de sustancias ilícitas provenientes de personas que ingresan a Magallanes por vía terrestre o marítima. En ese sentido, volvió a insistir en que se instalen scanners en pasos fronterizos y puertos de Magallanes, medida que —dijo— no puede seguir postergándose si el país pretende enfrentar en serio el narcotráfico.



