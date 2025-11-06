6 de noviembre de 2025
LA PARROQUIA DE FÁTIMA: UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y SERVICIO EN EL CORAZÓN DE LA 18 DE SEPTIEMBRE
Comunidades en Acción
En el nuevo capítulo de Comunidades en Acción conocimos a dos representantes de la Parroquia de Fátima Dionicio Toledo y Zoila Barriento.
La parroquia ubicada en el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, es un lugar donde la fe y el compromiso comunitario se viven día a día.
Durante la conversación, nos contaron sobre las actividades que organizan, el apoyo que brindan a las familias del sector y cómo este espacio se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para quienes buscan acompañamiento, contención y esperanza.Si quieres conocer más sobre esta comunidad que trabaja con el corazón puesto en el servicio, no te pierdas el programa completo de Comunidades en Acción.
Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.
