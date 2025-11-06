LA PARROQUIA DE FÁTIMA: UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y SERVICIO EN EL CORAZÓN DE LA 18 DE SEPTIEMBRE

En el nuevo capítulo de Comunidades en Acción conocimos a dos representantes de la Parroquia de Fátima Dionicio Toledo y Zoila Barriento.

La parroquia ubicada en el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, es un lugar donde la fe y el compromiso comunitario se viven día a día.

Durante la conversación, nos contaron sobre las actividades que organizan, el apoyo que brindan a las familias del sector y cómo este espacio se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para quienes buscan acompañamiento, contención y esperanza.Si quieres conocer más sobre esta comunidad que trabaja con el corazón puesto en el servicio, no te pierdas el programa completo de Comunidades en Acción.







​

