Punta Arenas,
9 de septiembre de 2025

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA DESARROLLO DE ESTUDIO INTERNACIONAL PARA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Buenos días región.

seremieconomia

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Seremi de Economía, Marlene España Miranda, informó sobre un importante trabajo colaborativo que busca impulsar el desarrollo de Tierra del Fuego.

Se trata de un estudio en el que participan la Universidad de Harvard, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Ministerio de Economía, con el propósito de fortalecer la diversificación productiva en la provincia. El encuentro se enmarca en la Mesa por la Diversificación Productiva de Tierra del Fuego, instancia orientada a promover sectores estratégicos como el turismo, la pesca, la salmonicultura, el comercio y el hidrógeno verde, trabajando de manera conjunta con la academia y los gremios locales.

La autoridad regional subrayó la relevancia de esta iniciativa, destacando que permitirá abrir nuevas oportunidades de desarrollo y consolidar una mirada sostenible para la zona, considerando su potencial en áreas claves para la economía regional y nacional.



jsrdanovicarcos

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS CUESTIONA ROL DE ONGS EN PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR Y CRITICA TRABAS A PROYECTOS DE H2V EN MAGALLANES

Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile