SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA DESARROLLO DE ESTUDIO INTERNACIONAL PARA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Seremi de Economía, Marlene España Miranda, informó sobre un importante trabajo colaborativo que busca impulsar el desarrollo de Tierra del Fuego.

Se trata de un estudio en el que participan la Universidad de Harvard, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Ministerio de Economía, con el propósito de fortalecer la diversificación productiva en la provincia. El encuentro se enmarca en la Mesa por la Diversificación Productiva de Tierra del Fuego, instancia orientada a promover sectores estratégicos como el turismo, la pesca, la salmonicultura, el comercio y el hidrógeno verde, trabajando de manera conjunta con la academia y los gremios locales.

La autoridad regional subrayó la relevancia de esta iniciativa, destacando que permitirá abrir nuevas oportunidades de desarrollo y consolidar una mirada sostenible para la zona, considerando su potencial en áreas claves para la economía regional y nacional.





