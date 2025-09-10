MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO POLO ESTRATÉGICO DEL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI DE HACIENDA DESTACA INCENTIVOS ESTATALES

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, abordó los alcances del Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V), recientemente presentado al Congreso Nacional.

La propuesta, impulsada por los ministerios de Hacienda, Energía y Economía, contempla un crédito tributario transitorio de hasta US$ 2.800 millones para empresas que adquieran hidrógeno verde o sus derivados, junto con un régimen tributario especial para los productores de Magallanes y la Antártica Chilena, que incluye exenciones al Impuesto de Primera Categoría y al IVA en importación de bienes de capital.

Vargas valoró la iniciativa como una oportunidad histórica para la región, señalando que “este proyecto de ley fortalece las ventajas comparativas que tiene nuestra región para la producción de energías renovables, generando nuevos recursos que llegaran directamente a la región una vez los proyectos hayan aprobado la evaluación ambiental”.

El Seremi destacó además que esta normativa busca atraer inversiones y empleo, dar claridad tributaria a productores e inversionistas y posicionar a Magallanes como referente internacional en energías limpias y descarbonización.



