Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO POLO ESTRATÉGICO DEL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI DE HACIENDA DESTACA INCENTIVOS ESTATALES

Aquí hidrógeno verde.

seremihaciendo

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, abordó los alcances del Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V), recientemente presentado al Congreso Nacional.

La propuesta, impulsada por los ministerios de Hacienda, Energía y Economía, contempla un crédito tributario transitorio de hasta US$ 2.800 millones para empresas que adquieran hidrógeno verde o sus derivados, junto con un régimen tributario especial para los productores de Magallanes y la Antártica Chilena, que incluye exenciones al Impuesto de Primera Categoría y al IVA en importación de bienes de capital.

Vargas valoró la iniciativa como una oportunidad histórica para la región, señalando que “este proyecto de ley fortalece las ventajas comparativas que tiene nuestra región para la producción de energías renovables, generando nuevos recursos que llegaran directamente a la región una vez los proyectos hayan aprobado la evaluación ambiental”.

El Seremi destacó además que esta normativa busca atraer inversiones y empleo, dar claridad tributaria a productores e inversionistas y posicionar a Magallanes como referente internacional en energías limpias y descarbonización.


1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

