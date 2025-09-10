SEREMI DE EDUCACIÓN CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN DESTACANDO A ESTUDIANTES Y MONITORAS DEL PLAN “CONTIGO APRENDO 2025”

Este 08 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1966. En el marco de esta fecha emblemática, la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc) distinguió el pasado sábado en el Salón Gabriela Mistral a los más de 50 estudiantes y a las nueve monitoras que participan en el Plan “Contigo Aprendo 2025”.

Tras cuatro años de interrupción, el Plan de Alfabetización volvió a desarrollarse en Magallanes en el 2024, abarcando Punta Arenas y Natales. Este 2025, el número de estudiantes inscritos se ha duplicado, incorporándose la comuna de Porvenir. Las y los alumnos cursan seis horas a la semana, divididos en dos o tres jornadas, dependiendo de su disponibilidad.

“La alfabetización no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental, un cimiento que permite el ejercicio pleno de la ciudadanía, la mejora de la calidad de vida y la participación activa en la sociedad. Cada uno de ustedes, al incorporarse al Plan Contigo Aprendo, tomó una decisión muy importante, la de abrir una nueva puerta en sus vidas, la de darse la oportunidad de aprender y de crecer. Esa elección marca un antes y un después, porque la alfabetización no solo entrega conocimientos, también transforma la autoestima, la dignidad y el modo en que nos relacionamos con los demás”, indicó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

La estudiante Mabel Toro Riquelme, del grupo de alfabetización de Tierra del Fuego indicó: “Esta oportunidad me ha servido harto porque tenía tercero básico nomás y con esto ya uno tiene para terminar la básica, que es lo más importante que uno quiere. Y es un gran avance para uno como mujer, dueña de casa, madre, abuela y es un apoyo en la familia que es lo más importante”. En tanto expresó que ojalá la experiencia se repita el próximo año en Porvenir, para que otras personas se puedan beneficiar terminando sus estudios de Enseñanza Básica.

El legado de Gabriela Mistral





La alfabetización en Chile ha tenido muchos rostros y momentos, pero uno de los más significativos para nuestra región fue la presencia de Gabriela Mistral en Punta Arenas, entre 1918 y 1920. La Premio Nobel de Literatura llegó al extremo sur del continente para ejercer como directora del Liceo de Niñas, y durante esos años desplegó un intenso trabajo pedagógico y social. No solo fortaleció la formación de jóvenes, sino que también impulsó iniciativas de alfabetización para adultos y comunidades que no habían tenido acceso a la escuela.

Aquel legado de Gabriela Mistral, de una educación para todas y todos, sin distinción de edad ni condición social, fue asumido en Magallanes por nueve monitoras que fueron destacadas por su generosidad y vocación por el seremi de Educación: Paola Morales Pacheco, Elisa Giustinianovich Campos, Sandra Leiva Ampuero, Guillermina Rojas Iribarren, Marta Mora Ojeda, Patricia Díaz Aguilar, Sonia Aguayo Pérez, Jimena Catalán Saldivia y Bárbara Ríos Hernández, quienes han trabajado de manera coordinada con el encargado del Plan “Contigo Aprendo” de la Secreduc, Patricio Álvarez Paredes.

Para la profesora Marta Mora Ojeda, monitora en la sede provincial de Prodemu en Natales, esta experiencia ha marcado su rol como docente, como persona y como ciudadana, lo que la hace sentirse feliz. Sobre esta instancia subrayó que “acerca las oportunidades de seguir aprendiendo a aquellas personas que por diversos motivos han tenido que dejar el sistema escolar”, citando el ejemplo de que “a veces desde muy niños tuvieron que comenzar a trabajar, cuidar a hermanos, cuidar a la familia, estuvieron viviendo en lugares muy alejados o a veces dejaron el lenguaje en desuso”. Finalmente, enfatizó en la importancia de que “las personas sientan que no se acabó el tiempo de seguir aprendiendo, sino que es posible a cualquier edad seguir aprendiendo en espacios sencillos, pero acogedores”, manifestó.

A la ceremonia en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, también asistieron la seremi de Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, y la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez. Además, se presentaron el Grupo Vocal del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, dirigido por la profesora Carmen Gloria Oyarzo, y la Agrupación Folclórica “Esencias de mi Tierra”, quienes compartieron la riqueza de nuestras tradiciones con las y los estudiantes y sus familias.

