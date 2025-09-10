Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

JUECES DE TALLA MUNDIAL: TRES PUNTARENENSES PARTICIPARÁN EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE DEBATE

​Matías Bahamonde Drummond, Nicolás Sánchez Bour y Bastián Guerra Agüero, estudiantes universitarios han participado activamente como jueces en los debates escolares de la presente temporada en Punta Arenas, coronarán este proceso en el MED.

Jueces MED

Cumpliendo veinte años de debates escolares en Magallanes, la Sociedad Austral de Debate ha impulsado una temporada enormemente activa, se han desarrollado las ligas de Otoño y de Invierno, además prestaron asesoría al torneo de Debates Participativos de la SECREDUC, y se aprestan a una nueva versión del TODE PUQ en octubre próximo, pero todas estas actividades son imposibles de realizar sin personas que cumplan los roles de jueces. 

En los debates escolares convergen esfuerzos desde las y los profesores que promueven la disciplina, los estudiantes que protagonizan los encuentros, las comunidades que abren sus puertas y apoyan la actividad, pero parte vital para el éxito que está teniendo el debate competitivo en la región es la creciente -aunque aún acotada- participación de personas juezas.

Entre ellas, tres personas fueron invitadas a participar en el rol de jueces en el próximo Mundial Escolar de Debate (MED) que se celebrará en Santiago de Chile entre el 13 y 19 de octubre; la actividad es organizada por ACHDE (Asociación Chilena de Debate). Sin embargo, la invitación exige una cuota de inscripción que asciende a los 650 dólares, lo que tiene a los jóvenes buscando apoyos para materializar su participación.

Esta será un gran paso adelante para los debates escolares en la región, pues capacitará a tres jueces en la máxima competencia de la disciplina, por lo que se espera que puedan seguir participando en debates a nivel local, desarrollando así una valiosa transferencia de experiencia.


Para apoyar a los estudiantes puede contactarlos en el correo [email protected] (Bastián Guerra), o directamente depositar a la Fundación Sociedad Austral de Debate, RUT: 65.250.722-0, Banco Santander, Cuenta Corriente en Pesos: 0-000-9855493-9, o a la Cuenta Corriente en Dólares: 0-051-0638799-2.


Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250