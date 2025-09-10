JUECES DE TALLA MUNDIAL: TRES PUNTARENENSES PARTICIPARÁN EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE DEBATE

Cumpliendo veinte años de debates escolares en Magallanes, la Sociedad Austral de Debate ha impulsado una temporada enormemente activa, se han desarrollado las ligas de Otoño y de Invierno, además prestaron asesoría al torneo de Debates Participativos de la SECREDUC, y se aprestan a una nueva versión del TODE PUQ en octubre próximo, pero todas estas actividades son imposibles de realizar sin personas que cumplan los roles de jueces.

En los debates escolares convergen esfuerzos desde las y los profesores que promueven la disciplina, los estudiantes que protagonizan los encuentros, las comunidades que abren sus puertas y apoyan la actividad, pero parte vital para el éxito que está teniendo el debate competitivo en la región es la creciente -aunque aún acotada- participación de personas juezas.

Entre ellas, tres personas fueron invitadas a participar en el rol de jueces en el próximo Mundial Escolar de Debate (MED) que se celebrará en Santiago de Chile entre el 13 y 19 de octubre; la actividad es organizada por ACHDE (Asociación Chilena de Debate). Sin embargo, la invitación exige una cuota de inscripción que asciende a los 650 dólares, lo que tiene a los jóvenes buscando apoyos para materializar su participación.

Esta será un gran paso adelante para los debates escolares en la región, pues capacitará a tres jueces en la máxima competencia de la disciplina, por lo que se espera que puedan seguir participando en debates a nivel local, desarrollando así una valiosa transferencia de experiencia.



Para apoyar a los estudiantes puede contactarlos en el correo [email protected] (Bastián Guerra), o directamente depositar a la Fundación Sociedad Austral de Debate, RUT: 65.250.722-0, Banco Santander, Cuenta Corriente en Pesos: 0-000-9855493-9, o a la Cuenta Corriente en Dólares: 0-051-0638799-2.

​

