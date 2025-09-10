CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS CUESTIONA ROL DE ONGS EN PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR Y CRITICA TRABAS A PROYECTOS DE H2V EN MAGALLANES

El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos (independiente con cupo del Partido Republicano de Chile), abordó esta mañana diversos temas de interés regional en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el plan de manejo de la Reserva Kawésqar, donde criticó el rol de la ONG Pew. “Ong Pew ha intentado evitar que se realice cualquier actividad económica en los canales de la Patagonia, quien hizo el plan de manejo de la reserva es Ong Pew, hay actores políticos que están relacionados con esta ONG”, expresó. En esa línea, denunció que el proceso no habría considerado a todas las comunidades: “Otros dirigentes kawésqar son víctimas de agresiones, discriminación cuando quieren ser parte de estas actividades… no se ha permitido a todas las comunidades ser parte del proceso de consulta”.

Srdanovic también puso en duda la representatividad de algunos voceros indígenas: “Hay personas que están relacionadas con estas comunidades (kawésqar) que para mí no son interlocutores válidos”. Asimismo, llamó a indagar sobre las organizaciones ambientalistas: “Hay que investigar esta ONG en profundidad… estas ONG son talibanes ecológicos, muchas veces no son por principios, es por dinero, hay que seguir la ruta del dinero”.

Respecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la modernización del Estado, el candidato sostuvo que se ha instaurado una visión que perjudica el desarrollo regional: “Se incorporó más que una reglamentación, se instaló una tendencia millenial talibana ecológica que frena el avance de los proyectos”.

Finalmente, en relación a la ley de fomento al hidrógeno verde, criticó que se intente gravar la industria antes de consolidarse: “Todavía no parte y ya quieren sacarle plata al hidrógeno verde… termina siendo un chantaje”.



