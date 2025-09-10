Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS CUESTIONA ROL DE ONGS EN PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR Y CRITICA TRABAS A PROYECTOS DE H2V EN MAGALLANES

Buenos días región.

jsrdanovicarcos

El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos (independiente con cupo del Partido Republicano de Chile), abordó esta mañana diversos temas de interés regional en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el plan de manejo de la Reserva Kawésqar, donde criticó el rol de la ONG Pew. “Ong Pew ha intentado evitar que se realice cualquier actividad económica en los canales de la Patagonia, quien hizo el plan de manejo de la reserva es Ong Pew, hay actores políticos que están relacionados con esta ONG”, expresó. En esa línea, denunció que el proceso no habría considerado a todas las comunidades: “Otros dirigentes kawésqar son víctimas de agresiones, discriminación cuando quieren ser parte de estas actividades… no se ha permitido a todas las comunidades ser parte del proceso de consulta”.

Srdanovic también puso en duda la representatividad de algunos voceros indígenas: “Hay personas que están relacionadas con estas comunidades (kawésqar) que para mí no son interlocutores válidos”. Asimismo, llamó a indagar sobre las organizaciones ambientalistas: “Hay que investigar esta ONG en profundidad… estas ONG son talibanes ecológicos, muchas veces no son por principios, es por dinero, hay que seguir la ruta del dinero”.

Respecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la modernización del Estado, el candidato sostuvo que se ha instaurado una visión que perjudica el desarrollo regional: “Se incorporó más que una reglamentación, se instaló una tendencia millenial talibana ecológica que frena el avance de los proyectos”.

Finalmente, en relación a la ley de fomento al hidrógeno verde, criticó que se intente gravar la industria antes de consolidarse: “Todavía no parte y ya quieren sacarle plata al hidrógeno verde… termina siendo un chantaje”.


ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
hystpvaras

PUERTO VARAS Y TORRES DEL PAINE FIRMAN ALIANZA HISTÓRICA PARA PROMOVER LA PATAGONIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
seremibbnnandime

ANDIME QUIERE TENER EL CENTRO RECREATIVO MÁS AUSTRAL DEL PAÍS PARA SUS ASOCIADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
LHS FINAL 2025

DOMNEA LANZA SU SEGUNDO SINGLE: UN VIAJE ÍNTIMO A LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250