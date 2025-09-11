Punta Arenas,
11 de septiembre de 2025

DETIENEN EN BOLIVIA A PRÓFUGO QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A ADULTA MAYOR EN PUNTA ARENAS: ESTUVO CUATRO MESES FUGITIVO

​El fatídico atropello ocurrió el pasado 23 de mayo.

atropelllounimarcsur

El conductor que atropelló y mató a una adulta mayor hace casi cuatro meses en Punta Arenas, región de Magallanes, fue detenido en Bolivia, por lo que la Fiscalía se encuentra a la espera de su extradición.

Se dio a la fuga y dejó el auto abandonado

El fatídico atropello ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando Juana Elena Mancilla, de 79 años, estaba cruzando la calle en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate con Pedro Aguirre, lugar en el que fue impactada por un vehículo que se dio a la fuga.

La mujer falleció a causa de las graves heridas, mientras que días después el vehículo apareció abandonado en un condominio del sector sur de Punta Arenas.

Gracias a ello, se pudo identificar al conductor, quien se mantuvo prófugo por casi cuatro meses hasta que fue detenido en Bolivia, según reveló el miércoles al diario El Pingüino el hermano de la víctima, Mauricio Mancilla.

Una llamada que permitió capturar al prófugo

El hermano de la mujer contó que "el fiscal Dobson, el OS9 y la SIP que estaba a cargo de la investigación, recibió una llamada extraña del celular que tenían intervenido, y se dieron cuenta de que este sujeto se escapó y estaba en Bolivia, donde fue detenido por una estafa telefónica".

Mancilla explicó que la Interpol lo detuvo, pues estaba con alerta roja de captura internacional, motivo por el que permanecerá detenido en ese país mientras se concreta su extradición a Chile, que podría demorar meses.

"El hecho de que esté preso, aunque no sea acá, está pagando por el daño que hizo. Así que para nosotros en cierto modo es un alivio porque se hará justicia", afirmó el familiar.

Fuente: meganoticias.cl 


DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

